Il cordoglio del presidente Giani per la scomparsa di Domenico Mugnaini

Firenze: "Con la scomparsa di Domenico Mugnaini perdiamo una voce autorevole, corretta e di grande qualità professionale. L'informazione e il giornalismo da oggi sono certamente più poveri. Lo ricordo partecipe e professionalmente ineccepibile in tante conferenze stampa o appuntamenti per giornalisti organizzati in Consiglio e in Giunta regionale. Mi ha sempre colpito la sua pacatezza nei modi e determinazione nel porre le sue domande, intelligenti e puntuali. Voglio inviare il mio cordoglio a sua moglie e ai suoi figli, ma anche a tutti quei colleghi che con lui hanno lavorato nelle varie testate, dall'Asca, all'Ansa a Toscana oggi, l'ultima testata che ha diretto".

Questo il messaggio di cordoglio che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha indirizzato ai familiari di Domenico Mugnaini, il giornalista scomparso oggi dopo una lunga malattia.