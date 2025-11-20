Il Comune di Grosseto sostiene la “Camminata di Bino” del 14 dicembre

Grosseto: L’Amministrazione comunale di Grosseto conferma il proprio impegno nella promozione dello sport e delle attività motorie rivolte alla cittadinanza, concedendo il patrocinio oneroso alla Uisp per l’organizzazione dell’evento non competitivo “Camminata di Bino”, in programma domenica 14 dicembre 2025 presso le Mura Medicee.

La decisione è stata assunta con apposita deliberazione, nella quale si dà atto del rispetto delle condizioni previste dal Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici, che stabilisce un tetto massimo dell’80% del budget al netto delle entrate dichiarate. Il contributo troverà copertura nel bilancio comunale 2025, al capitolo dedicato ai “Contributi e patrocini nel campo dello sport”. La liquidazione alla Uisp avverrà al termine della manifestazione, previa presentazione della relazione finale sull’iniziativa, del bilancio dell’evento e della dichiarazione dei contributi eventualmente ottenuti da altri enti.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, vista la prossimità della data dell’evento. L’Amministrazione rinnova il proprio sostegno alle iniziative che promuovono il benessere, la socialità e la valorizzazione del territorio, invitando cittadini e famiglie a partecipare numerosi. “La Camminata di Bino è un appuntamento capace di unire sport, socialità e valorizzazione del nostro territorio che favoriscono il benessere dei cittadini e che animano luoghi simbolo come le Mura Medicee” - dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Invito tutti a partecipare a questa giornata di movimento e condivisione”.

“Questo progetto rappresenta uno degli esempi più belli di sport accessibile a tutti. Attraverso queste iniziative, promosse con impegno dalle associazioni del territorio, riusciamo a diffondere anche la cultura dello stare insieme. Come assessorato allo Sport sosteniamo con convinzione eventi che incentivano uno stile di vita sano e partecipato”, afferma Fabrizio Rossi, assessore allo Sport.



