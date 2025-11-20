Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza

“Vogliamo dedicare la Giornata mondiale dell’infanzia (20 novembre) al Diritto al Gioco, sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata 36 anni fa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo diritto non è garantito nel mondo: circa 1 bambino su 5 fra i 2 e i 4 anni non gioca con le persone che se ne prendono cura a casa, mentre circa 1 su 8 sotto i 5 anni non ha giochi o giocattoli a casa; circa 4 bambini su 10 fra i 2 e i 4 anni non ricevono sufficienti interazioni o stimoli a casa; 1 bambino su 10 non pratica attività con le persone che se ne prendono cura. Per tanti bambini che vivono in contesti di emergenza e vulnerabilità il gioco rappresenta un modo per ritrovare un senso di normalità” - ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia, Nicola Graziano.

Nel corso della settimana, in tutta Italia, rappresentanti dell’UNICEF e volontari dei comitati locali saranno coinvolti in numerose iniziative dedicate all’anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia, con incontri nelle scuole, marce, laboratori, convegni, mostre, letture, attività ludiche e sportive in diverse città.

Questi i principali appuntamenti:

· 20/11: il Presidente dell’UNICEF Italia, Nicola Graziano, parteciperà al Seminario organizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, su: “Crescere ed educare nell'era dell'Intelligenza Artificiale”, con un intervento sul Commento Generale n.25 del Comitato sui Diritti dell’Infanzia sui 'I diritti dei minorenni in relazione all’ambiente digitale';

· 20/11, in mattinata, l’UNICEF Italia parteciperà al Convegno organizzato dall’AGIA, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, “Essere figli di famiglie fragili”.

· L’UNICEF lancia domani il nuovo rapporto “La condizione dell’infanzia nel mondo 2025” dedicato alla povertà dei bambini.

· UNICEF Italia e ANCI lanciano "Go Blue": anche quest’anno l’UNICEF Italia e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI lanciano l’iniziativa ”Go Blue” e invitano tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato. Ad oggi hanno aderito all’iniziativa oltre 200 comuni, compresi molti capoluoghi. Per conoscere l’iniziativa e l’elenco aggiornato dei Comuni che aderiscono: www.unicef.it/goblue

· 20/11: Marcia dei Diritti di Milano. L’UNICEF Italia ha organizzato la Marcia dei Diritti di Milano, quest’anno in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina, con lo slogano “Diritti in campo, sport e gioco in libertà”. I partecipanti partiranno da Piazza XXV Aprile alle ore 9.30 per arrivare al Castello Sforzesco, dove saranno accolti da una rappresentanza delle istituzioni cittadine, da laboratori sui temi delle emozioni, del benessere, dei diritti e del linguaggio inclusivo. Alle 11.00 si terrà un momento conclusivo, alla presenza di Domenico De Maio - Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026 - e Paolo Rozera - Direttore Generale dell’UNICEF Italia - e l’Orchestra del Golfo Mistico.

· Iniziativa con le scuole: per celebrare la Giornata, l’UNICEF Italia ha rivolto alle scuole di ogni ordine e grado una proposta finalizzata alla promozione della conoscenza dei diritti di ogni bambina e bambino e in particolare del diritto al gioco con l’obiettivo di stimolare riflessione, consapevolezza e cittadinanza attiva.

· Iniziativa con le Biblioteche: nell’ambito del protocollo d’Intesa con l’Associazione Italiana Biblioteche, l’UNICEF Italia ha invitato le biblioteche a celebrare la giornata e a predisporre uno scaffale dedicato ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la possibilità di realizzare una lettura o un laboratorio dedicato ai Diritti dei bambini, con particolare attenzione al Diritto al gioco.

· Baby Pit Stop: L’UNICEF ha realizzato una speciale locandina dedicata alle mamme e ai papà da esporre nei Baby Pit Stop presenti in Italia per riflettere sulla crescita dei propri figli e sull’importanza del Diritto al Gioco. I Baby Pit Stop sono spazi sicuri dedicati alla cura dei bambini.

· Iniziative con le Aziende: Alcune aziende che aderiscono al programma dell'UNICEF "Impresa Amica" promuoveranno sui propri canali social messaggi celebrativi sulla Giornata per ricordare l'importanza della piena attuazione dei diritti dei bambini; L’Erbolario rinnova il proprio impegno al fianco dell’UNICEF Italia nella lotta contro la malnutrizione infantile, con una nuova donazione destinata all’acquisto di alimenti terapeutici pronti per l’uso (RUTF).

· 19/11: a Bressanone si terrà la prima assoluta dello spettacolo di luci e musica dedicato all’UNICEF dal titolo “OOPS”. Appuntamento alle ore 17.00 presso l’Hofburg di Bressanone, ideato e creato dagli artisti di luci francesi Spectaculaires con la colonna sonora composta per l’occasione dal Maestro Giorgio Moroder; inoltre presso la Hofburg di Bressanone, dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, sarà visitabile la mostra fotografica Every Child is LIFE, organizzata da UNICEF Italia e The VII Foundation, dedicata ai bambini che nascono nel mondo.











