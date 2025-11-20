Confartigianato Imprese Grosseto celebra i 50 anni delle Officine Linari di Valpiana

21 novembre 1975 – 21 novembre 2025: mezzo secolo di lavoro, famiglia e passione

Grosseto: Cinquant’anni di storia, di crescita e di valori che si tramandano di generazione in generazione Le Officine Linari di Valpiana – Massa Marittima, associate a Confartigianato Imprese Grosseto, festeggiano nel 2025 un traguardo importante: 50 anni di attività. Fondata il 21 novembre 1975 da Umberto Linari, a cui si unì l’anno successivo la moglie Silvia, l’azienda nacque in un piccolo fondo in affitto a Massa Marittima.

“Lì è nato tutto – racconta commossa Silvia Linari – e proprio oggi, a cinquant’anni di distanza, abbiamo venduto quel fondo. È stato il punto di partenza della nostra storia.” Nel 1992, con un passo decisivo, la famiglia Linari si trasferì nella zona industriale di Valpiana, acquistando un capannone di 500 mq, che nel corso degli anni si è ampliato fino agli attuali 2.500 mq coperti.

Oggi l’azienda è arrivata alla terza generazione: dopo Umberto e Silvia, la guida è passata al figlio Fabio, e da alcuni anni è entrato a far parte del team anche il nipote Riccardo, segno di una continuità familiare e imprenditoriale che guarda con fiducia al futuro.

“Siamo arrivati a questo traguardo – raccontano Umberto e Silvia Linari – grazie alla costanza, all’impegno, alla serietà e alla responsabilità per il lavoro. Ma soprattutto grazie alla fiducia che le persone, in tutti questi anni, ci hanno dato.”

Nel tempo, Officine Linari si è affermata come una realtà di riferimento nei settori meccanico e automobilistico, unendo competenza, tecnologia e spirito artigiano. Oggi l’attività è suddivisa in quattro reparti specializzati:

1. Officina auto service – Centro Volkswagen Service con tecnologie di ultima generazione per diagnosi e assistenza.

2. Produzione meccanica – macchinari per la realizzazione di particolari dal più piccolo al più grande.

3. Carpenteria metallica – saldatura e lavorazioni su misura con sistemi TIG, MIG e ad arco.

4. Macchine pesanti – revisione e manutenzione di apparecchiature e impianti industriali.

L’azienda continua a distinguersi per la ricerca costante dell’innovazione, la formazione dei collaboratori e una visione che tiene insieme tradizione e futuro. Cinquant’anni dopo quella prima officina, la famiglia Linari continua a costruire valore e fiducia, mantenendo viva la passione per il lavoro e per le persone.

“Officine Linari è un esempio autentico di come l’artigianato possa evolversi, innovare e restare competitivo senza perdere i valori che lo hanno reso grande,” sottolinea Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto. “Una storia di famiglia, impegno e territorio che rappresenta al meglio l’identità delle nostre imprese.”

“Oggi celebriamo una storia fatta di passione, coraggio e visione – dichiara Irene Andreucci responsabile settore contabile e fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto. - Umberto è uno di quegli imprenditori che non si limitano a fare impresa: la costruiscono giorno dopo giorno, credendoci davvero. La sua determinazione è un esempio, la sua capacità di guardare oltre è un motore per tutto il territorio. E accanto a lui c’è Silvia, presenza discreta e fortissima, che ha condiviso sogni e sfide. Insieme rappresentano l’essenza più autentica dell’impresa: persone che ci mettono cuore, valori e una straordinaria energia umana. Hanno tramandato questi valori umani e imprenditoriali al figlio Fabio, uomo silenzioso ma di grande sostanza, che esprime con i fatti la forza di una famiglia abituata a costruire, a innovare e a mantenere salde le proprie radici. In lui ritroviamo la stessa integrità, lo stesso senso del dovere e la stessa



