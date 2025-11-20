A Massa Marittima la nuova tappa di “La tua voce conta”

Appuntamento giovedì 20 novembre alle 16 nella locale dell’associazione, con l’iniziativa organizzata da Impresa Donna Cna Grosseto

Massa Marittima: Prosegue la campagna di ascolto promossa da Impresa Donna Cna Grosseto dal titolo “La tua voce conta”, rivolta ad artigiane, imprenditrici, libere professioniste. Il prossimo appuntamento è in calendario per giovedì 20 novembre, alle 16, nella sede Cna di Massa Marittima, in corso Diaz 29/31.

Obiettivo dell’iniziativa, che ha già toccato diversi luoghi della provincia di Grosseto è quello di raccogliere bisogni e aspettative delle lavoratrici sui vari territori della provincia di Grosseto per poter progettare e programmare azioni che possano migliorare la vita lavorativa e quotidiana.

Gli incontri continueranno il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Castiglione della Pescaia, per poi proseguire il 9 dicembre a Grosseto.

Per informazioni: www.cnagrosseto.it - impresadonnagrosseto@cna-gr.it



