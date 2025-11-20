Generare conoscenze da applicare direttamente alla pratica clinica, andando a valorizzare la ricerca infermieristica a livello nazionale.

Prato: Con questo scopo la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ETS ha creato la nuova sezione permanente dedicata alla ricerca infermieristica SIRIO (Sezione Infermieristica di Ricerca e Innovazione in Oncologia), che sarà presentata alla 1a Giornata di Ricerca Infermieristica Pratese, sabato 22 novembre, presso la Sala Banti, in piazza della Libertà, a Montemurlo.

Al convegno interverranno Simone Calamai, sindaco di Montemurlo, Matteo Biffoni, Consigliere Regionale, Giovannella Pitigliani Sini, presidente della Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori, Maria Teresa Mechi, direttore sanitario del Nuovo Ospedale di Prato Santo Stefano, Monica Chiti, direttore SOC Infermieristica Prato, Laura Biganzoli, direttore SOC Oncologia Medica Prato, Laura Rasero, direttore SOC Ricerca e Sviluppo e professore associato in Scienze Infermieristiche Generali dell'Università di Careggi, e Roberto Lupi, presidente dell'Istituto Scudi di San Martino.

Nonostante l'assistenza oncologica esiga una crescente specializzazione infermieristica, la ricerca in questo ambito è paradossalmente sottovalutata. SIRIO nasce proprio dall'esigenza di adeguare la competenza infermieristica allo sviluppo della ricerca clinica medica. È concepita come un team multidisciplinare formato da un gruppo di infermieri, un medico-oncologo, uno psicologo e un ingegnere gestionale, per sviluppare progetti di ricerca specifici con benefici diretti sui pazienti.

“Con questa sezione - ha detto Giovannella Pitigliani Sini, presidente della Fondazione Sandro Pitigliani - intendiamo assicurare che gli interventi infermieristici siano all'altezza delle terapie più avanzate, non perdendo mai di vista la complessità della persona assistita”.

“La creazione di una sezione dedicata alla ricerca infermieristica si inquadra perfettamente nello spirito della nostra Oncologia che crede fortemente in un’integrazione tra assistenza e ricerca per migliorare l’approccio al paziente oncologico - ha detto Laura Biganzoli, direttore SOC Oncologia Medica Prato -. Un grazie di cuore va alla Fondazione Sandro Pitigliani, che ci sostiene da sempre in questo percorso, e alla Direzione Sanitaria e Infermieristica del nostro ospedale che ci lascia liberi di realizzare nuovi progetti”.

“Presentiamo con orgoglio la nascita di SIRIO: uno spazio dedicato a trasformare l’esperienza assistenziale in conoscenza, innovazione e futuro - ha detto Simone Anderini, Coordinatore infermieristico Oncologia Usl Toscana Centro Prato -. Vogliamo dare forza alla ricerca infermieristica, promuovere nuove competenze e contribuire in modo concreto al miglioramento della qualità di vita delle persone che assistiamo ogni giorno.”

“Si tratta di un’esperienza importante - ha detto Simone Calamai, sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia di Prato - che valorizza la figura dell’infermiere, inserendola in un ambito di applicazione più ampio che non si limita alla cura medica, ma si estende alla prevenzione, alla riabilitazione e all'educazione del paziente e dei suoi familiari”.

La Giornata di Ricerca Infermieristica Pratese si concentrerà sulla prevenzione oncologica e sull'importanza degli screening della Regione Toscana, con particolare attenzione all'adesione delle diverse etnie presenti nella provincia di Prato, a partire dalla comunità cinese, albanese e rumena. Il convegno proseguirà con un focus sulla gestione della malattia e la prevenzione nelle varie culture. Saranno inoltre presentati degli studi sull'approccio degli infermieri alla multiculturalità, frutto della collaborazione tra ASL Toscana Centro e Università di Firenze, e un’indagine sulle esperienze degli infermieri di origine non italiana nell'area pratese.