Roselle accende l’albero di Natale: appuntamento sabato 6 dicembre

Roselle: La comunità di Roselle si prepara a dare ufficialmente il via alle festività natalizie. Sabato 6 dicembre, alle 17:00, la Pro Loco invita tutti i cittadini a partecipare all’evento “Accendiamo l’albero”, un pomeriggio dedicato allo spirito natalizio e alla convivialità.

L’accensione dell’albero, illuminato a festa nella piazza del paese, sarà accompagnata da un brindisi aperto a tutti per celebrare insieme l’arrivo del periodo natalizio. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno i canti della tradizione eseguiti dai Carbonai di Maremma, protagonisti di un repertorio legato alla cultura locale.

Un appuntamento pensato per grandi e piccoli, per ritrovarsi, condividere un momento simbolico e dare inizio alle feste con la magia delle luci e della musica.



