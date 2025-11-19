PRIME PAGINEaCOLORI, albi illustrati e prime letture con l’educatrice e formatrice Silvia Desideri

Tarquinia: La scoperta dei linguaggi dell’albo illustrato e il ruolo che immagini, parole e silenzi giocano nello sviluppo del bambino, saranno il filo conduttore dei prossimi appuntamenti di PRIME PAGINEaCOLORI, in programma a Tarquinia il 21, 22 e 28 novembre 2025, con ospite Silvia Desideri, educatrice, formatrice e fondatrice di Paesaggi di Carta, specializzata in letteratura per l’infanzia e linguaggi narrativi.

Incontri di formazione

Le iniziative, rivolte a genitori, educatori, insegnanti, bibliotecari e operatori del settore, prevedono due incontri:

Il 21 novembre, alle 17, presso l’asilo nido comunale, in via Palmiro Togliatti, “Suoni, immagini e silenzi. Libri e albi per lo 0-3”, un percorso dedicato alle caratteristiche strutturali, iconografiche e simboliche degli albi illustrati per la primissima infanzia. Saranno approfonditi i criteri letterari e psicopedagogici utili a scegliere e proporre libri di qualità, capaci di dialogare con lo sguardo ancora poco allenato dei bambini da 0 a 3 anni.

Il 28 novembre, alle 17, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, in via Umberto I, 34, “Emozioni ed avventure: gli albi illustrati dai 3 ai 6 anni”, un piccolo corso per saper scegliere una letteratura di qualità che contribuisca a costruire nei bambini e nelle bambine un immaginario ricco, necessario perché diventino lettori curiosi e liberi da stereotipi.

Laboratori

Il 21 novembre, alle 10, si terrà un laboratorio per i piccoli che frequentano l’asilo nido comunale

Il 22 novembre, alle 10:30, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, in via Umberto I, 34, si svolgerà un laboratorio esperienziale per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni, volto a far incontrare i linguaggi dell’albo illustrato nello spazio dell’“atelier della luce”. Attraverso albi capaci di evocare mondi fantastici e immaginifici, i partecipanti esploreranno la relazione tra realtà e fantasia, guidati da parole e immagini. Il percorso prevede momenti dedicati ai codici dell’albo illustrato, vissuti attraverso molteplici linguaggi: digitali, ludici, materici e grafici. La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com.

Partner istituzionali e sponsor

PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival “PAGINEaCOLORI” dedicata alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni, promossa dall’associazione Dandelion APS e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell). La manifestazione si fonda su una solida rete di collaborazioni tra istituzioni e realtà del territorio: il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (ICWA), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, la Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e la libreria La Vita Nova.