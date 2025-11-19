La Toscana delle donne, imprenditoria inclusiva e nuovi modelli di sviluppo

I benefici concreti per tutti e tutte che potrebbero derivare da un sistema economico più inclusivo dal punto di vista finanziario, umano e relazionale e cosa possono fare le istituzioni per accompagnare un positivo cambiamento della cultura imprenditoriale.

Firenze: Di questo si è parlato a Firenze a palazzo Strozzi Sacrati nell’ambito del ciclo di appuntamenti della Toscana delle donne, rassegna ideata dalla giornalista Cristina Manetti ed alla quale hanno preso parte, fra gli altri, Antonella Giachetti, presidente Nazionale dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda (Aidda), Donatella Moica, presidente Terziario Donna di Confcommercio Toscana, Philip Laroma Jezzi, avvocato e professore associato di Diritto tributario dell’Università di Firenze e Paolo Tedeschi, direttore per la Competitività territoriale della Regione Toscana.

Sull’argomento hanno voluto offrire i loro approfondimenti anche Paola Rotondo, executive director di Baker Hughes, Marco Bartoletti, fondatore e presidente di BB Holding, Francesca Rizzi, consigliera dell’associazione PARI contro la violenza di genere e CEO di Jointly, Caterina Delibassis, Sustainability & Control manager di EL.EN e Rossella Bartolozzi, member di Probios e presidente della Fondazione Est Ovest Onlus.

Non solo management e industria, ma anche nuovi modelli di relazioni, l’importanza dell’empatia, l’attenzione alla persone, il contributo di genere e l’importanza del punto di vista femminile nel costruire diversi sistemi di fare impresa più “adattativi” e rispondenti alle esigenze di tempi che cambiano sempre più velocemente.

“Il di più e lo specifico che le donne aggiungono al mondo dell’imprenditoria – nelle parole del presidente della Regione Eugenio Giani – è proprio la loro capacità di leggere in modo trasversale e non convenzionale i cambiamenti della società e dei modi di produrre e fare, riuscendo a trovare sintesi brillanti fra le esigenze della competitività e rispetto della dimensione umana in una catena del valore dove al centro c’è sempre l’unicità del contributo che ogni persona può dare”.

“Nel progetto Toscana delle donne, che si è aperto per il quarto anno proprio domenica scorsa al Teatro Verdi – spiega Cristina Manetti - abbiamo sempre inserito il tema del lavoro: è uno dei temi fondamentali quando si parla di cammino di crescita delle donne della società. Parliamo anche di inclusione e autonomia finanziaria e fa piacere prendere atto che aziende altamente specializzate siano oggi consapevoli dell’indispensabile contributo che le donne sanno offrire alla crescita dell’imprenditorialità anche in ruoli apicali, senza mai dimenticare che al di là del tetto di cristallo che si rompe c'è anche importanza dello specifico contributo di energia e creatività femminile in tutti gli ambiti e livelli lavorativi”.

“L’attenzione al tema del lavoro declinato al femminile – conclude Paolo Tedeschi – è parte non rituale degli appuntamenti della Toscana delle donne. Proprio in questa chiave e nei suoi significati più ampi, dalla parità di genere alla conciliazione dei tempi fra vita e lavoro, è opportuno considerare centrale l’evoluzione di questo tema e delle misure concrete che possono accompagnarlo per lo sviluppo del processo di crescita complessiva della società”



