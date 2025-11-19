Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado Bugiani partecipano ai giochi Bebras

Follonica: Nel corso della settimana 10-15 novembre, in giorni diversi, tre classi della Scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani di Follonica(I C, II C, II D) con il loro prof. di Matematica- prof Andrea Lupi, hanno partecipato online ai giochi internazionali Bebras - "castoro" in lituano - dell'informatica: un'occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso non competitivo, che presenta giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.I giochi Bebras possono essere affrontati senza alcuna conoscenza specifica, ma possono diventare poi lo stimolo per successivi approfondimenti individuali o di classe o una divertente introduzione al mondo dei problemi computazionali e della programmazione.

Al Bebras dell'Informatica - organizzato da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano -partecipano scuole di tutto il mondo.

Ogni sessione di gara dura al massimo 45 minuti e ciascun Istituto può fissare liberamente il giorno e l'orario di inizio.

I partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza:

• KiloBebras: alunni delle scuole primarie [8-10 anni circa]

• MegaBebras: alunni delle classi prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado [10-12 anni circa]

• GigaBebras: alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado [12-13 anni circa]

• TeraBebras: alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado [13-15 anni circa]

• PetaBebras: alunni del triennio delle scuole secondarie di secondo grado [15-18 anni circa]

Gli alunni, suddivisi in gruppi di tre componenti, hanno collaborato fra loro accedendo alla piattaforma di gara Bebras dai computer dell’Istituto e si sono divertiti lavorando insieme e condividendo problemi per affrontarli.

I risultati saranno pubblicati tra circa un mese, e i ragazzi già li aspettano con ansia...

La partecipazione a questi giochi risponde a molti degli obbiettivi dell’Istituto tra i quali uno risulta fondamentale: imparare a lavorare in team per risolvere un problema condividendo e apportando il proprio contributo per giungere alla soluzione.



