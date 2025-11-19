“Giochiamo con la musica”, appuntamento in Chelliana

Grosseto: Ha riscosso un grande successo il progetto “Giochiamo con la musica”, iniziativa promossa dalla scuola di musica Chelli in collaborazione con l’assessorato all'Istruzione del Comune di Grosseto e con Npm – Nati per la musica, programma nazionale che unisce pediatri di famiglia, musicisti ed educatori, collegato al centro per la salute dei bambini e delle bambine.

Gli incontri sono stati condotti dalle professoresse Elena Amaddii e Maria Grazia Bianchi, direttrice della scuola di musica Chelli e referente provinciale di Npm.

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere bambini dai 3 agli 8 anni e i loro genitori in un percorso di attività pensate per sviluppare la sensibilità musicale fin dalla prima infanzia e promuovere, nel tempo, uno sviluppo armonico e integrale della persona. Attraverso giochi, canti, ritmi e momenti di ascolto condiviso, i piccoli partecipanti vengono guidati a scoprire e sperimentare il mondo dei suoni in tutte le sue sfumature: dall’individuazione e riconoscimento e alla loro riproduzione, sia melodica che ritmica.

“Un aspetto fondamentale dell’iniziativa – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante - è il coinvolgimento attivo dei genitori, che partecipano insieme ai bambini, rafforzando così il legame affettivo e favorendo un’esperienza educativa condivisa. Le attività – sottolineano sindaco e assessore - non solo avvicinano i bambini alla musica, ma stimolano la socializzazione, l’attenzione, l’ascolto attivo e l’osservazione: tutte abilità di base fondamentali per la crescita personale e relazionale. Il successo di questa iniziativa dimostra come la musica, vissuta fin dai primi anni di vita come gioco e scoperta, possa diventare un potente strumento di educazione, comunicazione e benessere per tutta la famiglia”. Gli incontri si tengono il sabato mattina presso la biblioteca comunale Chelliana, secondo il seguente calendario: 13 dicembre, 17 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile, 9 maggio. Per info e prenotazione basta scrivere a scuoladimusica@fondazionecheli.org.



