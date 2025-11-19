Fondazione Una Nessuna Centomila, si è conclusa con successo la XXXIX Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi

La 39esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso si chiude con un grande segno positivo; quella appena conclusa è stata un’edizione che ha permesso di mettere le basi per nuove progettualità legate alla tartuficoltura e verso un turismo sempre più legato alla qualità dei prodotti e all’esperienza del territorio

Montalcino: La 39esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso si è chiusa con grande soddisfazione degli organizzatori, sia in termini di numeri che di presenze. Organizzata dalla Proloco di San Giovanni d’Asso, il Municipio di San Giovanni d’Asso, l’Associazione Tartufai senesi e la collaborazione del Comune di Montalcino, nell’arco dei due fine settimana, la manifestazione , oltre a offrire un prodotto di qualità, è stata il volano per nuove collaborazione e progetti europei.

La nascita dell’ATE (Associazione Tartuficoltori Europei) sottoscritta dalla Federazione Italiana Tartuficoltori Senesi, insieme alla Federazione Francese dei Tartuficoltori e alla Federazione Spagnola dei Tartuficoltori, su proposta dell’Associazione Tartufai Senesi ha rappresentato un passo concreto verso la coltivazione del tartufo bianco pregiato anche come tutela dell’ambiente e una valorizzazione culturale ed economica del tartufo, simbolo di eccellenza e biodiversità. Con la nascita di questa associazione, San Giovanni d’Asso si conferma essere un luogo strategico per la tutela e la valorizzazione del tartufo, culla di un progetto che guarda al futuro dell’eccellenza agroalimentare e alla valorizzazione del territorio.

Il momento più atteso della manifestazione, per l’ultima giornata, è stata poi la consegna del premio internazionale Tartufo della Pace, che ogni anno viene conferito a organizzazioni o personaggi che si sono distinti per l’impegno nella difesa dei diritti fondamentali delle persone. Quest’anno il riconoscimento è andato alla Fondazione Una Nessuna Centomila, la prima fondazione che sostiene i Centri Antiviolenza e promuove la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, attraverso l’attivazione del mondo della musica, televisione, cinema e la cittadinanza tutta su un profondo cambiamento culturale che passa anche dall’educazione all’affettività nelle scuole. A ricevere il premio la presidente Giulia Minoli che ha spiegato quando è importante fare rete nella lotta contro la violenza di genere.

“Il conferimento di questo premio è per noi motivo di grande significato, poiché rappresenta il riconoscimento dell'impegno e della dedizione che la Fondazione mette nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta per la giustizia – commenta il vice sindaco di Montalcino Angelo Braconi – Per quanto riguarda lo svolgimento della Mostra Mercato non possiamo che dirci soddisfatti ed entusiasti della riuscita. L’ottima presenza di pubblico in tutti e due i fine settimana, la partecipazione alle nostre cene e alle degustazioni, non fanno altro che confermarci la crescita di una manifestazione che ha bisogno di un costante lavoro di professionisti e volontari. Il mio ringraziamento va alle tante persone che si sono impegnate per far sì che San Giovanni d’Asso possa diventare il punto di riferimento per tutti i tartufai, tartuficoltori e appassionati di questo eccezionale prodotto.”

“Esprimo grande orgoglio per questa edizione, che ha dimostrato ancora una volta quanto il tartufo bianco sia non solo una ricchezza gastronomica, ma un vero patrimonio culturale e identitario per il nostro territorio – commenta Angelo Cosseddu presidente del Municipio di San Giovanni d’Asso – Il nostro impegno è sicuramente quello di continuare a impegnarci affinché San Giovanni d’Asso resti un punto di riferimento per chi crede nella qualità, nella tutela dell’ambiente e nella forza delle comunità che collaborano per costruire il futuro. Ringrazio tutte le persone che in questi mesi si sono impegnate per l’ottima riuscita della manifestazione.”

“Siamo molto felici per l’ottima riuscita della manifestazione. In questa edizione c’è stata anche un’ottima qualità e una buona quantità che ci ha permesso di offrire ai visitatori e agli appassionati un prodotto che conferma il nome di San Giovanni d’Asso, come eccellenza nel settore del tartufo – spiega Paolo Valdambrini presidente dell’Associazione Tartufai Senesi – Siamo anche molto soddisfatti anche della costituzione dell’Associazione Tartuficoltori Europei perché finalmente possiamo cominciare a parlare di coltivazione del tartufo bianco pregiato.”

La 39esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi si chiude dunque con un bilancio molto positivo, un risultato che premia il lavoro condiviso tra istituzioni, associazioni e volontari, e che getta basi solide per nuove collaborazioni e progetti futuri.



