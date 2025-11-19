Enoturismo arriva la masterclass di Confesercenti

Grosseto: “Maremma Toscana, degusta il territorio” è questo il titolo della Masterclass che si terrà il 25 novembre a Grosseto. Ad organizzarla Confesercenti Toscana in collaborazione con Confesercenti Grosseto, il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana ed il Movimento Turismo del Vino.

Un’occasione unica per approfondire il legame tra vino, territorio e turismo, con un focus sulle cantine vincitrici della Top Ten Vermentino Doc Maremma 2025. Il programma della masterclass, che si svolgerà all'hotel Granduca dalle 9.30 alle 12.30, prevede i Saluti del referente del Movimento Turismo del Vino, e l'introduzione a cura di Andrea Biondi, direttore provinciale Confesercenti Grosseto che parlerà di “Turismo enogastronomico in evoluzione: dati dal Rapporto 2025”.

A seguire Carlo Gistri, Travel Today, presenterà il portale “Visitmaremma.net: la vetrina digitale delle wine experience” mentre Gianluca Soldateschi, presidente cooperativa Le Orme parlerà delle “Emergenze turistiche nelle vicinanze delle cantine vincitrici della Top Ten Vermentino” infine Luca Pollini, direttore del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana farà la presentazione dei vini e guida alla degustazione finale dei Vermentini della Top 10 Doc Maremma 2025. Destinatari della masterclass operatori Ho.Re.Ca., cantine, stakeholder del turismo e dell’enogastronomia.

Per partecipare potete scrivere a: segreteria@confesercenti.gr.it