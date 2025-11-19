Educazione stradale e sicurezza con l'avvocato Sposato

Monte Argentario: Lunedì 17 novembre scorso alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” si è parlato di sicurezza stradale e l’avvocato Gianluca Sposato, illustre villeggiante dell'Argentario e sostenitore di Artemare Club, è intervenuto come presidente di ADISM - Associazione Difesa Infortunati Stradali ribadendo l’impegno istituzionale per promuovere buone prassi educative volte a prevenire gli incidenti stradali e contrastare il fenomeno della incidentalità e mortalità sulle strade. E’ stato evidenziato come il problema della educazione e sicurezza stradale sia poco sentito nonostante numeri agghiaccianti, oltre 3.000 morti e più di 80.000 feriti sulle strade ogni anno, mancano investimenti da parte dello Stato, tenuto conto che meno del 0,03% dei ricavi da multe viene investito dai Comuni in educazione alla sicurezza stradale, le uniche iniziative volte a sensibilizzare al problema dell’educazione stradale che si registrano sono grazie alla buona volontà e alla passione delle Associazioni come ADISM, che ha avuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività svolta su tutto il territorio nazionale e il fattivo contributo in favore dei soggetti danneggiati da gravi incidenti stradali. L'avvocato ha ricordato la Tirrenica, tra Tarquinia e Ansedonia, che resta uno dei tratti più pericolosi del litorale, strada a una corsia per senso di marcia, incroci a raso, accessi privati e assenza di barriere adeguate, negli ultimi anni si è registrato un gran numero di vittime in incidenti frontali, spesso causati da sorpassi azzardati e carreggiate troppo strette, per questo ADISM si unisce ai tanti appelli autorevoli di interventi immediati per mettere in sicurezza la tratta e prevenire altre tragedie evitabili.

Complimenti all'avvocato Gianluca Sposato, paladino della sicurezza stradale, da parte di Artemare Club che ha avuto una sua importante partecipazione nell'evento di qualche anno fa sull' omicidio per sinistri marittimi organizzato nella sede del sodalizio - omicidio poi divenuto legge - dove ha partecipato anche l'avvocato Fabrizio Rossi deputato maremmano nell'attuale legislatura.







