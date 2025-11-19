Le scuole di Grosseto danno vita a un nuovo personaggio che rappresenterà il centro commerciale

Grosseto: Un’iniziativa che unisce creatività, comunità e partecipazione: con il progetto “Crea la tua mascotte per Aurelia”, il centro commerciale Aurelia Antica ha coinvolto le scuole primarie di Grosseto invitando gli alunni a ideare e decorare la futura mascotte del centro.

Un modo originale per rafforzare il legame con il territorio, dando voce all’immaginazione dei più piccoli e valorizzando il loro sguardo fresco e autentico.

Ogni classe ha personalizzato la sagoma del logo di Aurelia Antica, trasformandola in una mascotte unica, colorata e piena di vita: un simbolo che rappresenterà l’identità del centro e accompagnerà tutti gli eventi futuri.

Da giovedì 20 novembre 2025 la galleria di Aurelia Antica ospiterà la mostra con i disegni partecipanti, un percorso tra sogni, colori e creatività che racconta come i bambini hanno immaginato la nuova mascotte del centro.

Al progetto hanno preso parte le scuole primarie di via Giotto, via Rovetta, via Mascagni, scuola primaria Einaudi e altri plessi sempre degli Istituti comprensivi Grosseto 1, Grosseto 4 e Grosseto 5.

La mascotte vincitrice sarà presentata ufficialmente venerdì 5 dicembre 2025, durante un evento speciale con animazione e premiazione di tutte le scuole partecipanti, che riceveranno buoni da spendere in articoli per la didattica.

«Questo progetto – spiega la direzione di Aurelia Antica – nasce dal desiderio di costruire un legame ancora più forte con la città e con le famiglie, e in particolare con i bambini che ogni giorno animano il nostro centro commerciale. Aurelia Antica da sempre promuove iniziative rivolte alle scuole, per accompagnare i più piccoli in percorsi di crescita che spaziano dalla scoperta della natura al gioco, dal disegno alle celebrazioni delle festività. Con “Crea la tua mascotte per Aurelia” abbiamo voluto dare spazio alla loro fantasia e alla loro voce: perché sono loro, con la loro energia e la loro creatività, a rappresentare il futuro e lo spirito della nostra comunità».



