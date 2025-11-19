Convocazione Consiglio Comunale in Adunanza Aperta: "Urban Center"

Lunedì 24 Novembre alle ore 20,30 è stato convocato il Consiglio Comunale in Adunanza Aperta che si terrà alla Fonderia n. 1, con ad oggetto "Urban Center"
Questo il programma:
- Saluto del Presidente del Consiglio Alberto Aloisi
- Intervento del Sindaco Matteo Buoncristiani
- Intervento degli Assessori
- Intervento dei Dirigenti comunali:
- Beatrice Parenti
- Alessandro Bisdomini
- Intervento dei Consiglieri comunali
- Intervento dei Cittadini
La scaletta potrebbe subire delle variazioni in base alla presenza delle parti invitate.
I cittadini che volessero assistere al Consiglio Comunale in streaming possono farlo accedendo al canale Youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams