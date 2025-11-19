Archivi aperti a Bibbona. Tre visite guidate su prenotazione a cura dell’archivio storico comunale

“Marina di Bibbona: una spiaggia internazionale. Dai primi anni ‘60 alle prenotazioni on-line”

Bibbona: La Rete degli Archivi storici della costa livornese in sinergia con la Regione Toscana promuove anche per quest’anno l'edizione Archivi Aperti. La rassegna propone aperture straordinarie degli Archivi storici con eventi, esposizioni e conferenze in un fluire di informazioni e storie di persone, di comunità, di fatti e avvenimenti che hanno lasciato tracce del loro percorso lungo il litorale toscano e parte dell’arcipelago. Il tema scelto per questa XIII edizione, che si svolgerà dal 24 al 29 novembre, è “Il futuro inizia ieri”.

A Bibbona sono in programma delle visite guidate a cura dell’archivio storico comunale in piazza Colombo (su prenotazione alla mail archivio@comune.bibbona.li.it) il 24, 26 e 27 novembre dalle 9 alle 12 dal titolo “Marina di Bibbona: una spiaggia internazionale. Dai primi anni ‘60 alle prenotazioni on-line”.

“L’archivio storico svolge un importantissimo ruolo per la conservazione del patrimonio documentale e culturale della nostra comunità, per la tutela e la promozione della memoria per le generazioni del presente e del futuro. E’ importante – sottolinea l’assessora alla cultura Manuela Pacchini - favorire le iniziative e i momenti di apertura degli archivi come questo al fine di far conoscere vari aspetti della storia del nostro territorio e per questo ringraziamo per il lavoro svolto la dottoressa Barbara Rossi e la Coopeativa Microstoria”.



