ANCE Grosseto, al via l’assemblea annuale

Il comparto delle costruzioni discute criticità, prospettive e collaborazione pubblico-privato con esperti e istituzioni.

Grosseto: L’ ANCE Grosseto organizza la sua Assemblea pubblica annuale presso la Sala delle Conferenze dell’Associazione in via Monte Rosa, 56 a Grosseto, Venerdì 21 Novembre alle ore 10,00. Oltre agli imprenditori edili associati, saranno presenti le massime istituzioni pubbliche civili e religiose, i rappresentanti delle associazioni datoriali, dei sindacati dei lavoratori e gli ordini professionali.

Durante l’incontro il Presidente dell’Associazione Massimo De Blasis (foto cover) darà lettura della relazione annuale, nella quale saranno illustrate le più recenti problematiche inerenti il settore edile e delle costruzioni, in un’ottica di valorizzazione economica e categoriale, oltre a presentare l’attività di assistenza e di rivendicazione svolta durante l’anno a sostegno del comparto, dall’ANCE Grosseto.

Durante l’assemblea si svolgerà una tavola rotonda sul tema: “Qualificazione territoriale. Il ruolo dell’impresa privata in rapporto al sostegno pubblico”.

Interverranno Flavio Monosilio direttore Centro Studi dell’ANCE, Matteo Mazzotti responsabile Competence Center Sviluppo Immobiliare Cassa Depositi e Prestiti, Carlo Vellutini consigliere Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Marco De Bianchi dirigente Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio Comune di Grosseto, modera gli interventi Gabriele Baldanzi Giornalista TV9.

I lavori dell’ Assemblea si concluderanno con l’intervento di Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana.