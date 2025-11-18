Una giornata all'insegna del divertimento per i bambini del minihockey biancorosso

La pista del Capannino di Follonica è stata teatro domenica scorsa di un interessante concentramento di mini hockey al quale hanno partecipato ben otto formazioni della Toscana e della Liguria.

Follonica: Un appuntamento che ha divertito i piccoli atleti del C.P. Grosseto, che si sono cimentati in incontri-esibizione 3 contro 3 e 4 contro 4.

Al primo raduno dell’anno si sono presentate Follonica Hockey, Circolo Pattinatori Grosseto, Hc Castiglione, Sarzana, Cgc Viareggio, Forte dei Marmi, Prato, Siena e a Camaiore.

Particolarmente nutrita la rappresentanza dei piccoli rappresentanti del Circolo Pattinatori Grosseto 1951, seguiti dall’allenatore Pablo Saavedra e accompagnati dal dirigente Vanni Pieri.

I bambini del mini hockey del Circolo Pattinatori: Thiago Peruzzi, Giulia Cicione, Emanuele Colitta, Isacco Pieri, Davide Seccarecci, Alessandro Pecoroni, Francesco Nugnes, Alessio Di Marte, Giordano Battolini, Mattia Mammolotti, Rocco Chiaramonti, Edoardo Cremone, Domenico Fellecca, Andrea Nugnes, Gabriele Rossi.