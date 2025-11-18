Sinalunga si accende di magia per "Incanto di Natale"

Sinalunga: Il Comune di Sinalunga e Valdichiana 2025, Capitale Toscana della Cultura, sono lieti di presentare "L'Incanto del Natale", due giornate dedicate alla magia delle festività in programma domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 in Piazza Garibaldi. L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

La manifestazione offrirà un programma ricco di intrattenimento per tutta la famiglia, dai mercatini artigianali agli spettacoli di magia e marionette, fino all'attesissima accensione dell'albero di Natale.

Programma degli Eventi:

Domenica 7 Dicembre 2025

Dalle ore 15:00: Apertura del mercatino artistico artigianale e area street food.

Ore 15:00: Divertimento per i più piccoli con bolle, palloncini e truccabimbi, in compagnia di Babbo Natale e il Grinch.

Ore 15:40: Spettacolo di marionette "Mamma!".

Ore 16:00: Esibizione musicale degli alunni dell'Istituto John Lennon.

Ore 17:00: Spettacolo di magia comica "Zimba e la Magia del Natale".

Ore 18:00: Accensione ufficiale dell'Albero di Natale e replica dello spettacolo di marionette "Mamma!".

Lunedì 8 Dicembre 2025

Dalle ore 15:00: Proseguono il mercatino artistico artigianale e lo street food.

Ore 15:00: Ancora animazione con Babbo Natale, il Grinch, bolle e palloncini.

Ore 15:30: Spettacolo di marionette a filo "Anime di legno".

Ore 16:10: Spettacolo di magia "Magic Harry Potter Show".

Ore 17:10: Concerto gospel con il "Sister and Brothers Choir Ensemble".

Ore 18:00: Tombola di beneficienza.

Invitiamo residenti e visitatori a partecipare a queste giornate di festa che celebrano lo spirito natalizio, sarà l'occasione perfetta per ritrovarsi, divertirsi e dare il via ufficiale alle festività natalizie nella splendida cornice di Piazza Garibaldi.

Link all'evento facebook: https://www.facebook.com/events/3396413143842678/?active_tab=discussion&locale=it_IT

Per maggiori informazioni contattare l' Ufficio Turistico Comunale di Sinalunga ai seguenti recapiti : cell. 333. 430 9333 - mail ufficio.turistico@comune.sinalunga.si.it