Le due maremmane “tango hunters” Blue Moon nel Chianti

Siena: Domenica scorsa le maremmane Francesca e Nadia, frequentatrici del corso di Tango con i maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello della Caribbean Blue Moon Dance School di Grosseto, sono andate alla Milonga nella splendida Sala Teatro del Caffè degli Amici, musicalizzata dal maestro Marco Sambo in via Roma 121 a Tavarnelle Val di Pesa - Firenze, il Tango nel cuore del Chianti, la Magia di una serata dal sapore caldo e familiare.

Le due belle maremmane, Francesca nota architetta olistica e Nadia imprenditrice di abbigliamento, ha ricevuto il blazer dell’associazione per avere la scorsa estate i primi campioni della linea bikini double face Artemare Club, sono ricordate dal comandante Daniele Busetto come “tango hunters – cacciatrici di Milonghe” per i loro ammirevoli continui viaggi per conoscere sale da ballo di Tango. Brave! Buoni abbracci caldi di Tango, Vals e Milonga da parte di Artemare Club!