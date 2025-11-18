Intervento di manutenzione sulla dorsale Fiora. Ad essere interessate alcune zone del comune di Scarlino

Grosseto: Giovedì 20 novembre una temporanea sospensione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice in alcune zone del comune di Scarlino, per un intervento di manutenzione da parte di Acquedotto del Fiora (AdF) su una condotta della dorsale Fiora in località Cavallinone (Gavorrano).
I lavori avranno inizio alle ore 13:00 e termineranno salvo imprevisti intorno alle ore 19:00, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle ore 23:00 dello stesso giorno.
L’interruzione del flusso interesserà Strada Provinciale di Scarlino, località Imposto, località la Pieve, località le Case, località le Padulette, località le Caldane, tutta la frazione di Scarlino Scalo, località Vetricella, località Palazzo Guelfi.
Per la località Scarlino Scalo sarà attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento in piazza Agresti, presso il parcheggio Coop.
Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.