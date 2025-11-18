Giornata per eradicazione tumore cervice uterina

Il Palazzo Strozzi Sacrati illuminato con un colore simbolico, verde teal, in linea con le iniziative promosse negli altri Paesi europei

Firenze: In occasione della Giornata mondiale per l'eradicazione del tumore della cervice uterina promossa dall'Oms, la Regione Toscana ribadisce con forza il proprio impegno nella prevenzione dei tumori causati dal virus dell’HPV (papillomavirus umano), una delle sfide di salute pubblica più rilevanti e al tempo stesso più prevenibili.

Per testimoniare la volontà della Toscana di essere in prima linea in questa battaglia globale che punta a sconfiggere tale patologia entro il 2030, ieri 17 novembre il Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, è stato illuminato con un colore simbolico, verde teal, in linea con le iniziative promosse negli altri Paesi europei. Un gesto semplice ma di grande significato, volto a ricordare ai cittadini che la prevenzione salva la vita e che oggi abbiamo strumenti efficaci per eliminare il tumore della cervice uterina.

“La Toscana è da sempre un punto di riferimento nelle politiche di prevenzione – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – e anche in questa giornata vogliamo ribadire che la lotta al tumore della cervice uterina passa attraverso due leve fondamentali: la vaccinazione contro l’HPV e la partecipazione regolare ai programmi di screening. Illuminare la sede della Giunta regionale è un modo per parlare direttamente alle persone, perché prevenzione significa più salute, più consapevolezza e più futuro per tutti”.

La Regione Toscana sottolinea inoltre l’importanza di sensibilizzare non solo la popolazione femminile, tradizionalmente più coinvolta in questa tematica, ma anche il sesso maschile, soprattutto in questo mese dedicato alla salute dell’uomo. L’HPV riguarda infatti tutti, indipendentemente dal genere, ed è fondamentale che anche i ragazzi e gli uomini siano informati e aderiscano ai percorsi vaccinali e ai corretti comportamenti di prevenzione.

La Regione Toscana invita tutti i cittadini a partecipare attivamente ai programmi di prevenzione messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale, ricordando che:

• la vaccinazione anti-HPV è offerta gratuitamente alle fasce di popolazione indicate dal calendario vaccinale regionale;

• i programmi di screening permettono di individuare precocemente eventuali lesioni, garantendo interventi tempestivi e altamente efficaci.

Con questo gesto simbolico e con iniziative concrete che proseguono durante tutto l’anno, la Regione Toscana conferma la propria adesione all’obiettivo globale promosso dall’Organizzazione mondiale della Sanità: eliminare il tumore della cervice uterina come problema di salute pubblica.

Perché investire in prevenzione significa proteggere la salute delle persone e costruire una società più forte, più informata e più equa.