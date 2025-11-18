Formazione-lavoro nel socio-sanitario, ultimi giorni per iscriversi al nuovo corso gratuito di Aforisma

Responsabile di struttura/servizio sociale o socio sanitario: doppio Open day

Grosseto: Ultimi giorni per iscriversi al nuovo corso di formazione gratuito organizzato dalla Agenzia Formativa Aforisma, percorso nell’ambito della filiera socio-sanitaria, che apre ai giovani laureati una concreta possibilità di lavoro per affermarsi come figure dirigenziali del settore. Per illustrare questa importante opportunità, l'agenzia formativa organizza due Open Day grazie ai quali i partecipanti potranno confrontarsi con gli esperti, fare domande relative al corso di studi che unisce lezioni teoriche ad attività pratiche, comprendere di persona le opportunità e gli sbocchi lavorativi. Appuntamento venerdì 21 novembre alle 16:00 presso la sede Aforisma in via Topazio 5/a a Grosseto e lunedì 24 novembre alle 10:00 al Centro per l'Impiego di via della Prefettura 4.

Sono solo 15 i posti disponibili all’interno del corso responsabile di struttura di servizio sociale o socio-sanitario, figura che dirige e coordina il funzionamento di una struttura residenziale, semiresidenziale oppure di un servizio territoriale, in modo da garantire il buon andamento di tutte le attività e la completa attuazione dei piani personalizzati di assistenza. Figura ricercatissima e contemplata dalla normativa di autorizzazione e accreditamento del sistema sociale integrato della Regione Toscana. Il percorso è rivolto a persone laureate disoccupate.

Il percorso è gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021 2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Rispetto alle 500 ore di formazione complessiva, 150 sono dedicate a stage in realtà del settore, con la creazione di un collegamento diretto con il mondo lavorativo.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net, chiamare il numero 0564-468591, scrivere una mail a dinatali@aforismatoscana.net oppure recarsi direttamente presso la sede in Via Topazio 5/a negli orari di apertura.



