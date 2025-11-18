BolsenArte, al teatro San Francesco in scena lo spettacolo “Il nome potete metterlo voi”

Sabato 22 novembre, alle 17,30, una rappresentazione dedicata al mondo femminile in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’ingresso è gratuito

Bolsena: Per il BolsenArte Winter Musica Festival 2025/2026, sabato 22 novembre alle 17.30, il teatro San Francesco (via del Castello 11) ospiterà lo spettacolo “Il nome potete metterlo voi”, scritto e diretto da Mauro Monni. L’opera, dedicata al mondo femminile, nel 2021 è stata rappresentata in contemporanea in cinquanta città italiane da altrettante compagnie teatrali, sotto l’egida del Senato della Repubblica, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e continua ancora oggi a essere legata a iniziative di sensibilizzazione, grazie a significative collaborazioni con enti locali e centri antiviolenza di tutto il territorio nazionale.

Il titolo racchiude un forte valore simbolico: “Il nome potete metterlo voi” indica che la protagonista non ha un nome perché potrebbe essere qualsiasi donna ed è un appello al teatro come strumento di denuncia culturale e sociale. Il testo, privo di retorica, unisce momenti divertenti a passaggi drammatici e racconta il percorso di crescita di una ragazza prima, e donna poi, costruito sulle pagine dei grandi capolavori della letteratura. Attraverso una continua immedesimazione con le eroine incontrate e sognate nei libri, la voce narrante ripercorre le tappe della propria vita, tra aspirazioni, fragilità e desideri. Sogni che non sempre finiscono bene, come racconterà la stessa protagonista: l’amore sinistro e imperfetto che cambia i codici di un’esistenza comune e di condurre, purtroppo, a un epilogo condiviso da troppe donne. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. BolsenArte Winter Musica Festival 2025/2026 è promosso dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.visitbolsena.it/eventi e sui canali ufficiali del Comune di Bolsena. Per informazioni è possibile chiamare lo 0761 799923 o 0761 795412.