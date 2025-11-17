Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 17 novembre

Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Musica tra innovazione e tradizione

Il fine settimana si annuncia particolarmente ricco per gli amanti della musica. Sabato 22 novembre il Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga ospita il concerto “La musica al tempo di Giovanni da Palestrina”: l’Ensemble Flos Vocalis eseguirà la Missa Brevis a 4 voci e alcuni mottetti di Palestrina e di altri autori contemporanei, del periodo del “princeps musicae”, indiscusso compositore del periodo rinascimentale. Sempre sabato, la Filarmonica di Farnetella celebra la ricorrenza di Santa Cecilia, portando nel borgo un concerto sentito, legato alla storia musicale locale e al valore comunitario delle bande.

Domenica 23 novembre, doppio appuntamento con i concerti per Santa Cecilia: al Teatro Mascagni di Chiusi con il cinquantenario della Filarmonica della Città di Chiusi e a Montepulciano, presso gli Ex Macelli, con “Videogame Music”, un esperimento musicale tra le colonne sonore che hanno fatto la storia dei videogiochi

Tante attività per i più piccoli

Giovedì 20 novembre a Cetona, presso la Biblioteca Comunale, ritorna Nati per Leggere. Un incontro dedicato ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Un’occasione preziosa per favorire l’ascolto, l’immaginazione e la relazione affettiva tra adulto e bambino fin dai primi anni di vita, attraverso il potere delle storie condivise.

Sabato 22 novembre, Natale a Montepulciano apre ufficialmente le sue iniziative, inaugurando una stagione festosa che accompagnerà il pubblico fino all’epifania tra mercatini, castello di Babbo Natale e atmosfere suggestive nel centro storico.

Storia e memoria del territorio

Sabato 22 novembre la città di Chiusi propone un’importante giornata dedicata alla memoria e alla responsabilità storica. Alle ore 10:00 si terrà il disvelamento della targa in onore degli internati civili e militari, in occasione degli 82 anni dal bombardamento della stazione ferroviaria e degli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz. A seguire, alle 10:30, la presentazione del volume “La triste rubrica. Internati di Siena e provincia (1943-1945)” di Gabriele Cortonesi e Friederike Strunz.

Sempre sabato pomeriggio, alle 16:30, il Museo di Chianciano Terme ospita l’incontro “Ossa, misteri e bioarcheologia: un viaggio tra gli Etruschi”, a cura di Vanessa Marras.

Teatro e arti performative

Continuano gli appuntamenti teatrali in Valdichiana: sabato 22 novembre a Cetona, nella Sala Ss. Annunziata, va in scena la replica di Monoluoghi della Compagnia Orto del Merlo, a partire da “Le Beatrici” di Stefano Benni, con due monologhi aggiuntivi e una cornice narrativa originale. La rappresentazione sarà replicata domenica 23 novembre nella frazione di Piazze, sempre alle 17:30.

Domenica sera, si apre la stagione al Teatro Caos di Chianciano Terme, dove sarà di scena “Pirandello Pulp”: con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioiele Dix.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Museo Civico di Cetona prosegue la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”, mentre al Museo Civico di Chianciano Terme prosegue l’esposizione dei canopi etruschi “Echi d’eternità”. Alla Biblioteca di Montepulciano, un nuovo appuntamento sul tema “Ritratti d’artista” che propone l’elaborazione del proprio ritratto, per i più piccoli con matite, pennarelli o pastelli a cera, per i più grandi utilizzando la tecnica del mosaico.











