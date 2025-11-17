Sei Toscana: venerdì 28 novembre 2025 sciopero generale

Venerdì 28 novembre 2025 indetto sciopero generale comunicato da Sei Toscana

Grosseto: Le organizzazioni sindacali CUB, Cobas, SGB hanno indetto uno sciopero generale con motivazioni di carattere politico-generale per l’intera giornata di venerdì 28 novembre.

Potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.

Sei Toscana comunica che saranno garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.