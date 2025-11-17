Marcia in Memoria delle Vittime Transfobiche

Le realtà LGBTIQA+ fiorentine unite il 20 Novembre

Firenze: Le associazioni fiorentine Azione gay e lesbica, IREOS, Arcigay Altre Sponde, Love My Way e Intersexioni invitano la cittadinanza a partecipare alla marcia che si terrà il prossimo 20 Novembre in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDoR), la Giornata della Memoria per le persone trans e non binarie vittime di violenza e odio.

La manifestazione è un momento di lutto, resistenza e lotta contro la transfobia sistemica che, secondo i dati diffusi, ha causato ben 342 vittime a livello globale solo nell'ultimo anno.

"Ogni 20 Novembre ricordiamo le persone trans e non binarie uccise dalla ferocia e dall’ignoranza della nostra società patriarcale," dichiarano gli organizzatori. "Fintanto che le persone trans e non binarie continueranno a essere uccise o discriminate, anche per colpa di leggi che non le tutelano, le nostre mani, le mie e le tue, saranno sporche del loro sangue. La transfobia colpisce anche te."

L'obiettivo della marcia è triplice: ricordare chi non c'è più, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità della transfobia e chiedere una maggiore tutela legale e sociale per la comunità transgender e non binaria.

Dettagli dell'evento:

Cosa: Marcia per il Transgender Day of Remembrance (TDoR)

Quando: giovedì 20 Novembre 2025, ore 17

Dove: panchina arcobaleno del Parco di San Donato (concentramento).Le tappe successive saranno: Piazza Ugo di Toscana, Polo universitario e Casa della Cultura e della Ricreazione in via Forlanini 164 (chiusura)

Chi: Arcigay Altre Sponde, Azione gay e lesbica, Intersexioni, IREOS e Love My Way e tutta la cittadinanza.







