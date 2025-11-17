In crescita le donazioni per la Croce Rossa in vista del Mercatino di Natale

Orbetello: In questi giorni, in preparazione del Mercatino di Natale promosso e organizzato dall’Area 2 socio-assistenziale della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, sono aumentate le donazioni a favore della CRI da parte di commercianti, operatori turistici e cittadini di Orbetello, in particolare del Centro Storico, ma anche di Porto Ercole, dove si è distinta per impegno Desideria Corsini.

A confermarlo è la delegata di Area 2 della stessa Croce Rossa Italiana, che, nel ringraziare tutte le volontarie e i volontari impegnati nell’iniziativa, ricorda che i fondi raccolti saranno destinati ad aiuti per le famiglie in difficoltà o all’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali. Segnala inoltre che sono state sottoscritte numerose nuove tessere di soci ordinari e sostenitori, sempre per l’anno in corso, a sostegno delle attività del Comitato.

Per richiedere la tessera sostenitore, è possibile recarsi presso gli uffici di Area 2, al piano terra della palazzina di via Gioberti 16–18, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Piera Casalini ricorda infine che, nell’ambito delle attività del settore, è stato riattivato lo Sportello per il Cittadino, che offre anche assistenza e informazioni informatiche utili agli utenti. Lo sportello è aperto tutti i lunedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, sempre in via Gioberti, ed è curato dalla dottoressa Cristina Casalini.

Per il Mercatino si ringraziano Comune di Orbetello, assessorato al turismo e Proloco Lagunare. Per i contatti Istituzionali ed Associativi la dottoressa Guja Sarperi Stoppa.