Attualità

Follonica: Bando di gara per la vendita, mediante asta pubblica, di terreno edificabile

Pubblicato bando di gara per la vendita, mediante asta pubblica, di terreno edificabile posto in via dei Pioppi, con scadenza il 15 dicembre 2025

Si fa presente che:

• L’asta pubblica dovrà essere espletata mediante presentazione di offerta segreta

• Sono ammesse offerte al ribasso della base d'asta non superiore al 10%

• L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando di gara è disponibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune, al seguente indirizzo:

https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Altri-avvisi