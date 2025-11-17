Arrivano In ESCLUSIVA nelle pescherie Conad di Grosseto le Orate di Orbetello

Orbetello: Le Orate di Orbetello sono prodotti di altissima qualità frutto della pesca tradizionale presidio Slow Food Orbetello. Bellissime e freschissime vengono consegnate direttamente nei negozi di Grosseto da I Pescatori Orbetello.

“Le orate selvagge della laguna di Orbetello pescate con tecniche tradizionali da centinaia d'anni, – commenta Pierluigi Piro, presidente della Cooperativa I Pescatori – sono un'eccellenza unica del mercato ittico locale. Conad segue da tempo la valorizzazione e vendita del nostro pescato ed è un punto di riferimento commerciale privilegiato per i prodotti de I Pescatori.”

La Laguna di Orbetello è uno dei luoghi più belli della provincia di Grosseto con un ambiente unico di altissima qualità. Slow Food riconosce da tempo il valore del lavoro tradizionale dei Pescatori e i loro prodotti. La cooperativa de I Pescatori "coltiva" la Laguna da anni. Un'azienda che è anche una comunità che vive in rapporto quotidiano con i propri prodotti. Ogni stagione attraverso i frutti della laguna offre ai consumatori un viaggio nei sapori tipici autentici della tradizione.