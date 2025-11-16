Orbetello, attivo ogni venerdì lo Sportello sociale Acli–Cri

A disposizione dei cittadini assistenza, orientamento e supporto grazie alla collaborazione tra Croce Rossa e Acli. Apertura dalle 15 presso la sede di via Gioberti.

Orbetello: È operativo a Orbetello, ogni venerdì pomeriggio, lo Sportello sociale e di segretariato sociale promosso da Acli e Croce Rossa Italiana. Il servizio è attivo a partire dalle ore 15 e prosegue fino all’esaurimento degli utenti, offrendo un punto di riferimento per chi necessita di informazioni, orientamento o supporto su questioni sociali e amministrative.

Lo sportello nasce all’interno della collaborazione consolidata tra le due realtà associative, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un accesso semplice e diretto all’assistenza. L’attività si svolge nella sede Acli di via Gioberti, al piano terra della palazzina, dove gli operatori qualificati del Patronato provinciale Acli di Grosseto forniscono consulenza sulle principali necessità legate a pratiche burocratiche, diritti sociali e servizi alla persona.

Un’iniziativa pensata per rafforzare la rete di prossimità sul territorio e offrire un sostegno concreto alle famiglie e ai singoli cittadini.