Nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia la nuova linea di birre artigianali “Frank & Serafico”

Un omaggio alla Maremma e ai suoi animali iconici. Sconto prova del 20% fino al 23 novembre

Grosseto: Frank & Serafico, birrificio artigianale, distilleria e azienda agricola situata nel cuore del Parco Naturale della Maremma, lancia nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia la nuova linea di birre in lattina, ispirata ad alcuni animali simbolo del territorio maremmano.

La Ladra Blonde Lager (33 cl), elegante, chiara e agile come una volpe. Un lager a base di solo malto Pils coltivato in Maremma e maltato in Germania secondo tradizione. Pulita, profumata ed equilibrata, arricchita da fiori freschi di luppolo locale: un sorso autentico e territoriale.

Il frustone IPA (33 cl), vivace e irriverente come il serpente tipico della Maremma da cui prende il nome. Un’IPA intensa e aromatica, che valorizza le note resinose e floreali del luppolo maremmano. Una birra dal carattere deciso, pensata per chi ama scoprire e muoversi, proprio come i veri spiriti liberi.

Fino al 23 novembre sarà applicato uno sconto lancio del 20% in tutti i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia sulle due birre. Un’occasione in più per scoprirle e assaggiarle.

A completare la trilogia sarà disponibile dai primi di dicembre, anche La Spinosa – Double IPA, (33cl), corposa e aromatica come l’istrice che la ispira: una birra dal carattere pungente e avvolgente, pronta a conquistare gli amanti dei sapori forti e autentici.

Si consolida così una collaborazione che va avanti da anni tra i supermercati Conad e l’azienda Frank & Serafico: “Siamo felici di aver scoperto da tempo un’azienda locale così particolare come Frank & Serafico, e di seguirne l’evoluzione. – afferma Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società che gestisce i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia - Con questa collaborazione offriamo ai nostri clienti non solo una birra artigianale, a chilometro zero, di grande qualità, ma anche una narrazione del territorio e dei suoi sapori.”

“La linea nasce dal desiderio di rendere omaggio alla Maremma. – aggiunge Pier Paolo Pratesi, fondatore di Frank & Serafico - Ogni lattina è il frutto della lavorazione artigianale di materie prime di qualità seguendo una filosofia di produzione sostenibile, espressione autentica del fare birra in campagna”.

Il progetto Frank&Serafìco nasce nel 2009 dall’incontro di Pier Paolo Pratesi e Fabrizio Testa, due enologi che hanno deciso di stabilirsi in Maremma, nel cuore del Parco dell’Uccellina, per sviluppare una realtà unica nel suo genere. La fattoria produce in autonomia vini e birre, da materie prime ottenute interamente sul territorio, con al suo interno un Ristoro Agricolo. Dal 2018 l’azienda cambia assetto: insieme a Russ Thomas e Chiara Ghiron, Pier Paolo Pratesi avvia anche la produzione artigianale dei distillati, facendo seguito ad un corso di formazione in Inghilterra presso Salcombe – Contea di Devon, per specifiche tecniche di distillazione. L’impegno aziendale oggi ruota attorno al desiderio di continuare ad innovare, puntando sulla ricercatezza ma allo stesso tempo sulla semplicità e sulla selezione di materie prime eccellenti da esaltare nella loro naturalezza, piuttosto che attraverso complessi metodi di trasformazione.