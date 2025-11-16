A Bologna l'Assemblea annuale dell’Anci. Il Comune di Castiglione della Pescaia era presente

Anche la Sindaca del Comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato a Bologna alla 42esima Assemblea annuale dell’Anci.

Castiglione della Pescaia: “Insieme per il bene comune” è stato il titolo scelto per la tre giorni che ha riunito sindaci, amministratori e imprese provenienti da tutta Italia, che si sono confrontati su argomenti e tematiche di attualità condividendo esperienze e pronti ad individuare possibili soluzioni alle principali sfide che accomunano i diversi territori. A Bologna, alla 42esima Assemblea annuale dell’Anci, si è parlato di innovazione tecnologica, infrastrutture, risorse, investimenti, sostenibilità, coesione sociale, istruzione, sicurezza e riqualificazione urbana.

Alla cerimonia di apertura dei lavori ha presenziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Partecipare all’assemblea nazionale Anci - dichiara la Sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - è un appuntamento fisso per gli amministratori locali che quotidianamente si imbattono in problematiche sempre più complesse da risolvere in relazione ai bilanci del proprio ente. Avere momenti come questi di confronto e di proposte che possano aiutare i Comuni ad erogare servizi sempre al passo con le richieste di cittadini e turisti è di fondamentale importanza. Come delegata Anci Toscana alle Politiche del Mare e Promozione della Costa continuerò a farmi portavoce di criticità ed iniziative legate sia al settore pesca, che sta vivendo un momento particolare, che ai rifiuti marini, una tematica sempre più urgente da affrontare».





È stato un appuntamento istituzionale, ma anche un momento importante per rafforzare il dialogo fra amministrazioni locali, dare voce ai singoli territorio, rispondere con soluzioni concrete ad idee, progetti ed esigenze delle diverse comunità.



