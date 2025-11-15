XVIII Festa del "Buco Unto": grande successo dell'edizione 2025

Civitella Marittima: Grande successo per la XVIII Festa del Buco Unto che si è tenuta lo scorso weekend a Civitella Marittima.

Soddisfazione da parte della Proloco civitellina, ente organizzatore della manifestazione, che esprime nelle parole del presidente Franco Angiolini tutta la volontà di andare avanti sempre con nuove idee e nuove energie: “Civitella Marittima sta vivendo un bellissimo momento grazie all'impegno di tutti i civitellini e di tanti amici che ogni anno decidono di partecipare al BucoUnto. Siamo particolarmente soddisfatti dell'edizione 2025 – conclude il presidente della Proloco di Civitella Marittima – che ha richiamato anche questa volta tanto pubblico ed ha sugellato per Civitella la nomina a Borgo dell'Olio, titolo che sottolinea la tradizione locale della produzione dell'olio e l'alta qualità di quello che si produce qui”.

Nel programma della festa anche quest'anno massimo risalto è stato dato all'olio nuovo e al vino, con la visita guidata al Frantoio delle Colline Ardenghesche ed il concorso per il Miglior Vino di Civitella 2025 che si è tenuto presso il ristorante la locanda nel cassero ed ha visto la partecipazione di sette produttori artigianali di vino. Cinque esperti in giuria hanno decretato il primo posto per il vino dei fratelli Pascucci Ettore e Andrea con 129 punti, al secondo posto Pepi Alberto con 116 e terzo il vino di Barberini Antonio con 115 punti.



