UILTUCS Toscana apre un conto di solidarietà a sostegno delle donne in difficoltà

Un nuovo passo concreto all’interno della campagna di sensibilizzazione “Restiamo Umani”, iniziata nel 2022

Firenze: Da sempre impegnata nella tutela dei diritti e nella promozione della dignità del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori che sono occupati nei settori del Commercio, del Turismo, della Cooperazione e dei Servizi, la UILTuCS Toscana compie un nuovo gesto concreto nel segno della solidarietà. Un atto concreto che torna a dare valore a quel concetto, purtroppo oggi un po' in disuso, della Solidarietà tra lavoratrici e lavoratori. La UILTuCS, la UIL del Terziario che in Toscana rappresenta migliaia di lavoratrici e lavoratori, apre un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all’aiuto delle iscritte e degli iscritti in difficoltà economica e sociale.

L’iniziativa di solidarietà, concreta e tangibile, nasce dal riscontro delle crescenti problematiche e dalle numerose richieste di aiuto che quotidianamente arrivano al Coordinamento di Genere della UILTuCS Toscana. In questi anni, oltretutto, abbiamo riscontrato, anche grazie all'ambizioso progetto di formazione sviluppato proprio dal Coordinamento di Genere UILTuCS Toscana, che ha realizzato in tutta la regione corsi gratuiti di educazione finanziaria, difesa personale, sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione e ascolto attivo, che le difficoltà, le insicurezze e le violenze di genere, stanno aumentando costantemente.

Le molteplici attività portate avanti ogni giorno dalla UILTuCS Toscana ci permettono di incontrare centinaia di lavoratrici, raccogliendo testimonianze, bisogni e, purtroppo, anche molte storie di fragilità.

“Da queste esperienze è nata la necessità di rispondere alle tante necessità facendo un passo in più,” spiega Carmen Scavo, responsabile del Coordinamento di Genere UILTuCS Toscana. “Abbiamo sentito la necessità di sostenere le iscritte e gli iscritti che si trovano in situazioni di grave difficoltà: chi ha perso la casa, chi deve gestire una disabilità o una lunga malattia, chi cerca di uscire da un contesto di violenza o chi non riesce a sostenere una famiglia monoreddito. Un aiuto semplice, concreto, ma capace di restituire un po’ di respiro e di speranza.”

Il fondo potrà essere utilizzato per coprire spese essenziali come affitti, bollette, acquisti alimentari o altre necessità urgenti, offrendo un sostegno, piccolo ma immediato, a chi si trova in un momento di vulnerabilità.

“Qualche anno fa abbiamo dato vita ad una campagna regionale di solidarietà tesa a far privilegiare il lato umano anche sui posti di lavoro, non a caso l'abbiamo chiamata: Restiamo Umani. Abbiamo iniziato da qui a prendere posizione in modo più marcato e distintivo su questi temi, perché per noi non è mai stata solo una campagna di comunicazione, ma un impegno che rinnoviamo ogni giorno,” dichiara Marco Conficconi, Segretario Generale UILTuCS Toscana. “Con questa ulteriore iniziativa vogliamo ricordare che il sindacato non è solo contrattazione, ma anche vicinanza, ascolto e solidarietà. Restare Umani significa questo: non girarsi dall’altra parte, ma lasciarsi emozionare e tendere la mano.”



