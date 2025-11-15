“In farmacia per i bambini” – Il nostro grazie alla comunità

Orbetello: La Croce Rossa Italiana desidera rinnovare i più sentiti ringraziamenti agli utenti delle farmacie di Orbetello, Orbetello Scalo e Porto Ercole che, anche quest’anno, hanno scelto di aderire con generosità all’iniziativa “In farmacia per i bambini”, promossa da oltre dieci anni dalla Fondazione Francesca Rava e diffusa in tutta Italia.

Grazie alla sensibilità e alla partecipazione della comunità, la nostra organizzazione umanitaria ha potuto raccogliere un importante contributo di prodotti dedicati all’infanzia, destinati alle famiglie più fragili del territorio.

La CRI è profondamente grata per le consuete e preziose donazioni che, anno dopo anno, testimoniano la vicinanza e la solidarietà dei cittadini verso chi ha più bisogno. Insieme, continuiamo a costruire una rete di supporto concreta e attenta ai diritti dei bambini.