Grazie alla Unicoop Etruria

La Croce Rossa Costa d’Argento esprime profonda gratitudine alla Unicoop Etruria per la fiducia che, da anni, rinnova nei nostri confronti attraverso la collaborazione e il protocollo del Buon Fine.
Monte Argentario: Un sostegno prezioso che ci permette di essere, ogni giorno, concretamente vicini alle persone più vulnerabili della nostra comunità. Un sentito ringraziamento va anche a Piera Casalini, Delegata di Area 2, per il suo costante impegno, la dedizione e la capacità di coordinare con sensibilità e competenza le attività rivolte al sociale.
La sua presenza e il suo lavoro rappresentano un punto di riferimento essenziale per tutti i volontari coinvolti.
Grazie a chi ogni giorno sceglie di donare tempo, energie e cuore per costruire un territorio più solidale.