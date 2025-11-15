Cambio di Rotta approda a Rio Marina con il filosofo Giuseppe Ferraro

Portoferraio: La Casa di accoglienza dell’Elba del Vicino in via don Monzoni a Rio Marina, venerdì 28 novembre alle ore 17:00, sarà la sede dell’incontro con il filosofo e psicologo Prof. Giuseppe Ferraro, nell’ambito del progetto Cambio di Rotta di cui è capofila la Fondazione Isola d’Elba, realizzato grazie al bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025 a valere sul bando “Giovanisì crescere nel presente” promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana Giovanisì, in accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale, con il contributo della Fondazione Livorno.

Dopo l’incontro a Portoferraio con Ettore Guarnaccia, dedicato ai giovani ed alle dipendenze indotte e favorite dal digitale, il filosofo Prof. Giuseppe Ferraro, già docente dell’Università Federico II di Napoli ed oggi responsabile della Scuola di Filosofia Fuori le Mura, intratterrà il pubblico su un tema complementare, sempre nell’ambito dell’educazione dei giovani alle emozioni e alla partecipazione: si parlerà della felicità, attraverso una riflessione sui "legami" e sui "sentimenti". La partecipazione è gratuita.

Filosofia fuori le mura è una pratica educativa ideata da Giuseppe Ferraro che opera sui luoghi d’eccezione, nelle carceri, nelle periferie, sui confini interni alla città, confini di voci, escluse o recluse e perdute. Un fuori chiuso dentro. Filosofia fuori le mura è l’ordine dell’escluso dentro l’inclusione. È il momento di una nuova alleanza dei luoghi di sapere, perché la città intera si faccia scuola in una comunità di partecipazione di voci. Fuori è là dove un luogo spetta di esser cambiato. Fuori è dove c’è sempre dell’altro, un’altra, un altro, che aspetta di prendere la parola.

Giuseppe Ferraro è responsabile della Scuola di Filosofia Fuori le Mura. Già prof per la Federico II di Napoli, ha tenuto corsi alla Albert Ludwigs Universität di Freiburg i.B., e alla Università dello Stato di Rio de Janeiro (UERJ). Tiene da anni corsi nelle carceri e nelle scuole d’eccezione. È ideatore del progetto educativo Bambini in Filosofia. È impegnato nello sviluppo della filosofia come etica dei legami e dell’educazione ai sentimenti. Tra le sue pubblicazioni per le edizioni Filema: Filosofia in carcere (2009), La filosofia spiegata ai bambini (2010), La scuola dei sentimenti (2011), L’anima e la voce (2013); per Stampa Alternativa L'assassino dei sogni, lettere fra un ergastolano e un filosofo (2024); per le edizioni Mimesis La reclusione della libertà (2018); per Chiarelettere La memoria dell’amore (2020); per le edizioni Castelvecchi Imparare ad amare (2015), Bambini in filosofia (2015), La Porta di Parmenide (2018), Nostalgia del desiderio (2019), Fragilità (2020), La ripresa della vita (2021). Il valore della pena e l’imperdonabilità (2024).

Il progetto “Cambio di Rotta” è stato possibile grazie alla costante partecipazione e collaborazione di Stanislao Pecchioli e di Marta del Bono insieme ai ragazzi della Fondazione Exodus La Mammoletta. Oltre alla Fondazione Isola d’Elba hanno partecipato al progetto la Lega Navale Italiana di Portoferraio, l’Usl Nord Ovest e del Serd. Numerosi i partner, a partire dalla locale Capitaneria di Porto, dal Porto di Marina di Campo-Igiene Service srl, dal Circolo della Vela di Marciana Marina, dala rivista Enjoy Elba and the Tuscan Archipelago, Locman e Infoelba.it, Associazione Dialogo odv, Associazione Incontriamoci in diversi aps, Auser odv, Arca coop soc, ASD Vela Tradizionale, Associazione Astrofili Elbani, Circolo degli Artisti di Portoferraio, Club del Mare asd, Elba del Vicino, Elba Officinale ets, Linc soc coop, Pro Loco di Capoliveri aps, Pro Loco Porto Azzurro, Pro Loco Portoferraio, Tip Tap One asd.



