Benessere emotivo, stili di vita, turismo sostenibile al centro dei nuovi corsi per adulti della Rete Grobac

Grosseto: Nuovo ciclo di corsi formativi per adulti all’interno della Rete Grobac. Partono lunedì 17 novembre, alcuni corsi del progetto “Fòrmati in biblioteca”, finanziato dalla Regione Toscana, per oltre 210 mila 500 euro, con risorse a valere sul Pr Fse+ 2021-2027, azione 2.f.10.

Al centro di questo nuovo ciclo di appuntamenti temi di interesse generale, come il benessere e la salute, l’educazione all’affettività, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e il turismo sostenibile. Ampia scelta, quindi, per chi vuole, gratuitamente, accrescere le proprie conoscenze e, allo stesso tempo, vivere le biblioteche e i punti di Rete Grobac come luoghi di incontro e di socialità. Accanto ai corsi che si terranno nelle biblioteche fino a fine dicembre, sono molti altri i corsi a disposizione dei cittadini, che spaziano dalla lingua inglese all'italiano per stranieri, passando per le competenze digitali (tutte le informazioni sul sito www.bibliotechedimaremma.it/formati-in-biblioteca. Ad accogliere i prossimi appuntamenti in presenza sono le biblioteche comunali di Orbetello, Scansano, Roccastrada, Paganico, Grosseto e Capalbio.

Sono ancora aperte le iscrizioni, che vanno fatte scrivendo a fib.biblioteche@gmail.com, ai corsi in programma a: Orbetello, lunedì 24 novembre, quando dalle 17 alle 19, si parlerà di “Benessere emotivo e affettività: strategie per relazioni positive e stili di vita sani”; Paganico, per il corso “Sviluppo sostenibile e alimentazione: dalla fattoria alla tavola”, in calendario martedì 25 novembre alla Biblioteca comunale di Paganico, dalle 18 alle 20; Scansano, giovedì 27 novembre, con “Agenda 2030 e Turismo sostenibile: gestire, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale”, sempre dalle 18 alle 10.





Nel mese di dicembre si parlerà di benessere emotivo e affettività lunedì 1° alla Biblioteca Chelliana di Grosseto, dalle 17.30 alle 19.30 e giovedì 4 dicembre, alla Biblioteca di Scansano, dalle 18 alle 20.

“Agenda 2030 e Turismo sostenibile: gestire, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale” è il corso in programma martedì 2 dicembre alla Biblioteca di Paganico (con orario 18-20), giovedì 4 dicembre alla Biblioteca “Gamberi” di Roccastrada (con orario 18-20), sabato 6 dicembre alla Biblioteca “Chelliana” di Grosseto (con orario 10.30-12-30), giovedì 11 dicembre alla Biblioteca di Orbetello (orario 18-20) e giovedì 18 dicembre alla Biblioteca “La Piccola” di Capalbio (orario 18-20).





La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi, scrivendo a fib.biblioteche@gmail.com o recandosi presso la propria biblioteca comunale di riferimento.

Per informazioni www.bibliotechedimaremma.it

