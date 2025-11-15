Assonat–Confcommercio “Giubileo dei Porti Turistici”

Roma: L’Assonat–Confcommercio ha organizzato una visita alla Basilica di San Pietro.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di riflessione e di crescita spirituale per gli associati e le loro famiglie.

I marina, infatti, non sono soltanto porte d’accesso al territorio ed approdi sicuri per la navigazione, ma anche fonti di sostentamento per chi vive di mare e strumenti di incontro, dialogo e conoscenza tra i popoli.

Dopo la celebrazione della Santa Messa di fronte alla tomba di San Pietro, i nostri associati hanno visitato le Grotte Vaticane, e in forma riservata, la Basilica di San Pietro ammirando le straordinarie bellezze artistiche e storiche attraversando la Porta Santa .

L’evento si è concluso con un momento conviviale vissuto sulla terrazza posta alla base della Cupola di San Pietro e ha permesso ai presenti di condividere riflessioni, emozioni vissute e di ringraziare Monsignor Ghirelli non solo per aver celebrato la Santa Messa, ma di avere impreziosito questa visita attraverso approfondimenti storici e riflessioni spirituali di altissimo livello.



