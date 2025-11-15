Assemblea pubblica sulla speculazione dell’eolico in Maremma

Grosseto: Alla presenza del Presidente della Provincia Francesco Limatola e di 10 Sindaci del territorio, l’Assemblea Pubblica organizzata da Italia Nostra – Sezione Maremma Toscana, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, ha offerto un momento di confronto aperto e documentato sulla proliferazione dei progetti eolici industriali in Maremma.





«Negli ultimi dodici mesi sono piovuti sul nostro territorio ben 15 progetti eolici industriali – ha ricordato il Presidente di Italia Nostra Maremma Toscana, Francesco Pratesi – per un totale di oltre 150 aerogeneratori alti fino a 200 metri, disseminati da Castiglione della Pescaia a Orbetello, da Scansano a Manciano. Una trasformazione radicale che rischia di snaturare una terra famosa nel mondo per le sue eccellenze agricole, la sua identità culturale e la sua vocazione a un turismo colto e raffinato». Pratesi ha quindi ribadito l’obiettivo dell’incontro: «Offrire a Sindaci e amministratori uno spazio di approfondimento serio e indipendente, illustrando le conseguenze concrete di questi impianti e i numerosi strumenti giuridici già oggi a disposizione degli enti locali».

Le proiezioni

È stato condivisa in sala la puntata delle Iene che ben descrive le dinamiche di questa speculazione. È seguito un ulteriore video che riportava studi scientifici effettuati in Germania a proposito della contaminazione irreversibile dei terreni agricoli e della fauna, cinghiali in particolare, provocata dall’erosione degli impianti eolici e dai conseguenti alti rischi per la salute determinati dalla diffusione di sostanze cancerogenesi (PFAS, Bisfenolo, ecc) e microplastiche.





Gli interventi

L’avvocato Michele Greco ha illustrato l’evoluzione più recente della giurisprudenza sulle rinnovabili, fornendo ai Sindaci un vero e proprio vademecum operativo per affrontare le varie fasi di approvazione dei progetti presso Ministeri e istituzioni competenti.

L’ornitologo Guido Ceccolini ha ricordato l’eccezionale valore faunistico della Maremma, in particolare per i rapaci e le rotte migratorie, spiegando quanto irreversibili sarebbero i danni prodotti dall’installazione di pale industriali.

Il professor Michele Munafò (ISPRA) ha presentato i dati relativi al crescente consumo di suolo legato non solo all’eolico, ma anche ai progetti fotovoltaici e agrivoltaici, segnalando l’impatto cumulativo di un vero e proprio assalto selvaggio al territorio.

L'Ing. Monica Tommasi Presidente di Amici della Terra, associazione antesignana nella lotta alla speculazione nelle FER, ha messo in luce le contraddizioni di un modello che pretende di “salvare l’ambiente” distruggendo l’ambiente stesso, denunciando l’impostazione sbagliata del green deal europeo che sta danneggiando non solo l’ambiente ma la stessa economia del nostro continente. La provincia di Grosseto, segnala Toomasi, sarà invasa da progetti di grandi impianti eolici, fotovoltaici e batterie trasformandola in una immensa area industriale con 4860 MW di richieste. È arrivato il momento di fermare questa marea di progetti e interrompere gli incentivi al più presto.

La coordinatrice del movimento “TESS – Transizione Energetica Senza Speculazione” Lucia Minunno ha raccontato gli effetti già osservati nella Tuscia laziale, evidenziando come la Maremma sia ancora in tempo per evitare lo stesso destino. Ha segnalato la creazione di un piano energetico alternativo che non consumi suolo agricolo e che sarà presentato in un’aula del Parlamento il 12 dicembre p.v..

Il Dott. Fabrizio Quaranta ha illustrato gli ingentissimi costi economici che la cosiddetta transizione energetica ha già comportato per l’Italia, a fronte di benefici del tutto marginali sulla riduzione delle emissioni globali di CO₂.

Il ruolo dei Sindaci

Il Presidente della Provincia Francesco Limatola, anche a nome degli altri primi cittadini del grossetano – ha ricordato come già oggi la provincia di Grosseto è qulla che produce più energia “pulita” in assoluto – e di quanto sia ingiusto sopportare il peso maggiore di nuove installazioni FER industriali.

Le conclusioni

Nel suo intervento finale, Francesco Pratesi ha richiamato le radici storiche dell’impegno di Italia Nostra: «Da settant’anni difendiamo la bellezza, la cultura e la biodiversità di questa terra straordinaria, scelta dai nostri fondatori come luogo di vita e di ispirazione. Oggi più che mai è fondamentale restare uniti, vigili e determinati, perché per ottenere energia “pulita” per vent’anni non si può compromettere per sempre un territorio dalla storia millenaria».



