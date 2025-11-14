XXVII Convegno di Ufologia a Tarquinia: una giornata tra ricerca, testimonianze e mistero

Sabato 15 novembre 2025 esperti, ricercatori e appassionati si riuniscono nella sala ex capitolare degli Agostiniani per un’intera giornata dedicata al fenomeno UFO e alle sue molteplici interpretazioni. (Foto cover di PxHere)

Tarquinia: La città etrusca torna al centro dell’attenzione per gli appassionati del mistero con il XXVII Convegno di Ufologia di Tarquinia, in programma sabato 15 novembre 2025 presso la sala ex capitolare degli Agostiniani, in Barriera San Giusto. L’ingresso, come da tradizione, è libero.

L’evento, organizzato in collaborazione con la S.U.E.T. e con i programmi Incontri Ravvicinati con Alessio e Cortina Aliena, propone un’intera giornata di interventi, testimonianze e confronti sul fenomeno UFO, alternando prospettive scientifiche, ricostruttive e interpretazioni di carattere più esoterico. A moderare il simposio sarà Alessio Colotti, promotore dell’iniziativa.

Un programma ricco di interventi

La mattinata si aprirà alle 10.00, seguita dalla prolusione dell’organizzatore e dal primo intervento di Sandro Ciambella, dedicato alle “scoperte scientifiche che indagano il mistero”.

A seguire, Guido Scalambra introdurrà un caso tra i più discussi del litorale laziale, con una relazione su un presunto episodio avvenuto tra Roma e Tarquinia.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno con Gabriele Lombardo, che affronterà il tema della comunicazione e della ricerca nel campo ufologico, per poi lasciare spazio agli interventi di Maurizio Baiata, tra i protagonisti più attesi della giornata.

Focus sui “rivelatori” e sul caso Wolf

Baiata presenterà due relazioni:

“I rivelatori UFO e il cover-up eterno” , dedicata alle figure — spesso controverse — di ex militari e presunti insider che dagli anni ’80 in poi hanno divulgato informazioni sulla presenza extraterrestre;

, dedicata alle figure — spesso controverse — di ex militari e presunti insider che dagli anni ’80 in poi hanno divulgato informazioni sulla presenza extraterrestre; “Il dottor Wolf e la fine del principio”, un approfondimento su Michael Wolf Kruvant, personaggio centrale nel panorama dei cosiddetti “gole profonde”. Durante il convegno verrà mostrato anche un frammento di metallo che, secondo le ricostruzioni presentate dagli studiosi coinvolti, sarebbe collegato a un presunto crash UFO negli USA negli anni ’70. Le analisi e le interpretazioni saranno illustrate nel dettaglio durante l’intervento.

Spazio anche alla dimensione spirituale

Alle 17.40 sarà la volta di Padre Matteo, che proporrà una riflessione sui “cerchi di luce” e sul loro possibile valore simbolico e religioso.

La giornata si concluderà con la premiazione della IX edizione del premio letterario “Tuchulcha” e con una serata conviviale a tema ufologico.

Una giornata aperta a tutti

Per tutta la durata dell’evento sarà presente un tavolo informativo con libri, riviste e materiali multimediali. Le sessioni saranno accompagnate dalle riprese e dalle interviste di Incontri Ravvicinati con Alessio, che documenterà l’intero convegno con dirette e contributi esclusivi.

L’appuntamento si conferma un punto di riferimento per chiunque — ricercatori, curiosi, appassionati — voglia approfondire o semplicemente ascoltare prospettive diverse sul vasto e complesso tema degli UFO.

Arrivederci all’edizione 2026!



