Sfruttamento in agricoltura, la FLAI CGIL rilancia da Suvignano: una giornata di confronto e proposte concrete

Dopo la campagna delle Brigate del Lavoro tra Siena e Grosseto, il 18 novembre alla Tenuta confiscata alle mafie un convegno con istituzioni, sindacato ed esperti per affrontare il fenomeno del caporalato. (foto cover Biagianti, Borselli, Rossi - Brigate del Lavoro Flai Cgil)

Monteroni d’Arbia: “Azioni concrete contro lo sfruttamento in agricoltura”, è questo il titolo e insieme il messaggio della giornata FLAI CGIL che avrà luogo il 18 Novembre alla Tenuta di Suvignano a Monteroni d’Arbia, bene confiscato alle mafie e oggi luogo di riscatto e legalità.

L'iniziativa nasce a seguito della recente e intensa attività delle Brigate del Lavoro della Flai in provincia di Siena e Grosseto. Un'azione capillare del sindacato di strada, condotta anche all'alba, che ha reso possibile intercettare oltre 600 lavoratori agricoli direttamente nei luoghi di raccolta e davanti ai Centri di Accoglienza Straordinaria. L'attività del sindacato e i numerosi riscontri e verifiche portate avanti dalle autorità nei giorni successivi e uscite a mezzo stampa, hanno confermato che lo sfruttamento lavorativo in agricoltura non è un fenomeno marginale, ma un sistema molto radicato che attraversa i territori e segna le vite di centinaia di lavoratori e lavoratrici migranti.

L’iniziativa partirà alle ore 9 con i saluti di istituzioni e sindacalisti: Gabriele Berni, Sindaco di Monteroni d’Arbia; Davide Ricci, Sindaco di Murlo; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; Alice D’Ercole, Segretaria Generale CGIL Siena; Monica Pagni, Segretaria Generale CGIL Grosseto.

Alle ore 10 si svolgerà la tavola rotonda “Il report delle Brigate del Lavoro nelle province di Siena e Grosseto e le azioni concrete da introdurre nel territorio”, con Paolo Rossi, Segretario Generale FLAI CGIL Grosseto, Andrea Biagianti, Segretario Generale FLAI CGIL Siena, Agnese Carletti, Presidente della Provincia di Siena, Francesco Limatola, Presidente della Provincia di Grosseto.

Alle ore 11,30 verrà illustrato un focus nazionale sul fenomeno dello sfruttamento, le misure di contrasto intraprese in agricoltura e in altri settori, con Silvio Franceschelli, Senatore Commissione Agricoltura, Marco Simiani, Deputato Commissione illeciti ambientali e agroalimentari, Tino Magni, Senatore Presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Renato Saccone, ex Prefetto di Siena e Milano, Silvia Guaraldi, Segretaria Nazionale FLAI CGIL.

Seguirà alle ore 14,30 una tavola rotonda dal titolo “Lavoratori migranti, agricoltura e nuove forme di sfruttamento in Toscana” con il Prof. Fabio Berti, Università degli Studi di Siena, Giovanni Sordi, Direttore Ente Terre Regionali Toscane, Mirko Borselli, Segretario Generale FLAI CGIL Toscana, Rossano Rossi, Segretario Generale CGIL Toscana.

I lavori della giornata saranno moderati dalla giornalista Simona Sassetti.



