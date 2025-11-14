Dona la spesa in Coop Amiatina

Nella giornata di sabato 15 e domenica 16 novembre è possibile donare prodotti di prima necessità.

Amiata: In tutti i punti vendita di Coop Amiatina i clienti e i soci che lo desiderano, potranno donare parte della loro spesa consegnandola ai volontari che si troveranno all'ingresso e all'uscita del supermercato oppure, laddove i volontari sono assenti, posizionandola nel carrello predisposto.

L'iniziativa coinvolge soci, clienti, dipendenti Coop e diverse associazioni locali di volontariato.

Si potranno donare alimenti confezionati (latte, farina, pasta, riso, tonno, passata, etc.) e prodotti per l'igiene personale e la casa.

Tutti i prodotti raccolti saranno consegnati alle associazioni di volontariato che, a loro volta, li distribuiranno alle persone assistite. Un grande grazie a tutti quei soci e clienti che doneranno quello che gli è possibile.

Naturalmente un sentito ringraziamento va agli impagabili volontari, ai componenti dei Comitati Soci e ai dipendenti Coop che, donando tempo e fatica, organizzano e coordinano il presidio.

Coop Unione Amiatina è presente con 27 punti di vendita nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa, Firenze e Viterbo.



