Dall'Istituto Nautico di Monte Argentario ferma condanna per l'incendio all'ITET "Leonardo Da Vinci" di Milazzo

Monte Argentario: Tutti gli Istituti ITTL riuniti nella rete Re.Na esprimono la più ferma e risoluta condanna per il grave atto vandalico e criminale che ha colpito l'ITET "Leonardo Da Vinci" nella notte tra il 10 e l'11 novembre scorso, provocando un incendio e ingenti danni alla struttura.

Anche l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano con la Dirigente scolastica Luisa Filippini si unisce nella solidarietà verso la scuola.

«Tale gesto - si legge nella nota condivisa del Presidente della RE.NA., Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosa Valente -, diretto contro un luogo che è simbolo di istruzione, cultura, legalità e futuro per l'intera società, è inaccettabile e profondamente deplorevole. Attaccare una scuola significa attaccare le fondamenta stesse del nostro vivere civile e i diritti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi a un ambiente sereno e sicuro per il loro apprendimento. In questo momento difficile e doloroso, esprimiamo la nostra più sincera e incondizionata solidarietà a tutta la comunità scolastica dell'Istituto "Leonardo Da Vinci": la Dirigente Scolastica, al personale docente, al personale ATA, alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie. Vi siamo vicini, disponibili ad ogni azione che possa dare aiuto e ci auguriamo le attività didattiche possano riprendere nel più breve tempo possibile. Siamo certi che la comunità del "Leonardo Da Vinci" saprà reagire con forza e unità per rialzarsi e riaffermare il valore insostituibile della scuola. Nessun atto intimidatorio potrà scalfire la dedizione all'educazione e alla legalità che contraddistingue l'operato delle nostre scuole».







