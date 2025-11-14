Argentario: Il Comune cerca sponsor per gli eventi del 2026

Argentario: L’amministrazione comunale intende procedere alla ricerca di sponsor per eventi nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo che si svolgeranno sul territorio di Monte Argentario nell’anno 2026.

In particolare con l’avviso pubblicato in questi giorni si vuole individuare soggetti privati interessati a presentare apposite proposte di sponsorizzazioni finanziarie da destinare alla realizzazione delle seguenti manifestazioni :

- INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES – gara ciclistica - Porto S. Stefano

- GRANFONDO – gara ciclistica - Porto S. Stefano

- I PIRATI DI PORTO ERCOLE – Porto Ercole

- FESTE DI PRIMAVERA - Porto S. Stefano

- CALICI D’ARGENTO – Porto S. Stefano

- FESTE PATRONALI DI SANT’ERASMO – Porto Ercole

- ARGENTARIO SAILING WEEK - regata velica

- ARGENTARIO FESTIVAL – Porto S. Stefano e Porto Ercole

- YOUTH ARGENTARIO – Porto S. Stefano

- POP CORN FESTIVAL DEL CORTO – Porto S. Stefano

- FESTIVAL DEL CARAVAGGIO – Porto Ercole

- ARTE IN CORSO – Porto S. Stefano

- FESTIVAL DEL JAZZ – Porto Ercole

- 83° PALIO MARINARO DELL’ARGENTARIO – Porto S. Stefano

- TOSCANA ENDURO SERIES – gara ciclistica - Porto S. Stefano

- FESTE DI NATALE – Porto S. Stefano e Porto Ercole

Per ciascuna di queste manifestazione è ammessa la possibilità di sponsorizzazione da parte di più soggetti interessati, secondo quattro tipologie: Sponsor base : da Euro 1.000,00 e fino ad Euro 2.000,00 (oltre IVA) che prevede l’inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei e l’ invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati. Sponsor medium: da Euro 2.000,01 e fino ad Euro 5.000,00 (oltre IVA): inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei,invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, esposizione del banner promozionale, fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzati. Sponsor premium: da Euro 5.000,01 e fino ad Euro 10.000,00 (oltre IVA): inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartacei, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzazione. Main sponsor : oltre Euro 10.000,01 (oltre IVA) inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartaceo, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzati, possibilità di allestire un gazebo (3 mt x 3 mt) da utilizzare per la promozione della propria azienda per l’intero periodo di svolgimento dell’evento sponsorizzato.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune le offerte di sponsorizzazione entro il 28 febbraio 2026.

Tutti i dettagli sono comunque indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Bandi di gara”



