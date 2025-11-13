“Pillole di Psicologia”, un incontro per esplorare il legame tra odori, mente e benessere

Sabato 15 novembre 2025, alle 17, alla sala Sacchetti, a Tarquinia con la psicoterapeuta Claudia Rossetti e la naturopata Roberta Di Rocco

Tarquinia: Prosegue il ciclo informativo “Pillole di Psicologia”, dedicato alla profonda connessione tra mente e corpo. Il secondo evento si terrà sabato 15 novembre 2025, alle 17, nella suggestiva sala Sacchetti, di via dell’Archetto 4, nel centro storico di Tarquinia.

L’incontro, intitolato “Il profumo delle emozioni: la naturopatia incontra la psicologia”, proporrà un affascinante viaggio alla scoperta delle dinamiche profonde del cervello e delle connessioni sensoriali che legano emozioni, memoria e percezioni olfattive. A condurre l’appuntamento sarà la dottoressa Claudia Rossetti, psicologa e psicoterapeuta familiare, affiancata dalla naturopata Roberta Di Rocco. Le relatrici guideranno il pubblico nell’esplorazione di come odori e profumi possano attivare le stesse aree cerebrali che controllano e orientano le nostre emozioni, influenzando in modo sottile ma profondo il benessere psicofisico.

L’iniziativa offrirà l’occasione per riflettere in che modo mente e corpo dialoghino costantemente e su come un semplice profumo possa risvegliare ricordi, stati d’animo ed emozioni, rivelando la stretta relazione tra percezione sensoriale ed esperienza interiore. Il ciclo “Pillole di Psicologia” è promosso in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e gode del patrocinio del Comune di Tarquinia e del Lions Club Tarquinia.



