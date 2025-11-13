La Croce Rossa Italiana al Mercatino di Natale di Orbetello

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Orbetello, anche quest’anno la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento sarà presente al tradizionale Mercatino di Natale, in programma venerdì 6 dicembre in Piazza Eroe dei Due Mondi, nel cuore del centro storico cittadino.

Orbetello: Come di consueto, lo stand della CRI sarà collocato nel punto storico di fronte all’Ufficio Postale. La partecipazione della Croce Rossa rappresenta ormai un appuntamento atteso, ricco di iniziative e tante sorprese dedicate a grandi e piccini. Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco lagunare, all’Assessorato al Turismo del Comune di Orbetello, alle volontarie e ai volontari delle aree 1, 2 e 3 del Comitato, ai commercianti e ai cittadini del centro storico che hanno aderito come soci ordinari e sostenitori o che hanno contribuito con donazioni di materiali e oggetti. La CRI ringrazia in particolare Guja Sarperi Stoppa, Desideria Corsini, Piera Casalini, Paola Petrucci, Anna Maria Schimenti, Simona Ardovini, Maria Romano e tutte le altre volontarie che si sono impegnate con entusiasmo per la buona riuscita dell’iniziativa. Un’occasione per vivere lo spirito natalizio all’insegna della solidarietà e della partecipazione, nel cuore della splendida Orbetello.



