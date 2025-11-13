L’Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora” resterà nella sede attuale di via Ugolini a Pitigliano

Pitigliano: L’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora resterà nella propria sede legale di via Ugolini a Pitigliano, che sarà oggetto di una ristrutturazione complessiva grazie a un finanziamento regionale di circa 800mila euro.

La decisione è stata assunta dopo un’attenta valutazione economica e funzionale delle diverse opzioni possibili. In particolare, nei giorni scorsi il presidente dell’Unione Ugo Lotti e i sindaci Giovanni Gentili (Pitigliano) e Mirco Morini (Manciano) hanno effettuato un sopralluogo nell’immobile di proprietà di Banca Tema, in località Il Piano a Pitigliano, che era stato proposto in concessione d’uso all’ente.

«Insieme ai sindaci Gentili e Morini abbiamo visitato l’immobile di Banca Tema per valutarne la possibile destinazione a sede dell’Unione — spiega il presidente Ugo Lotti —. Tuttavia, alla luce del contributo regionale ottenuto per la ristrutturazione della nostra sede di via Ugolini e dei costi di gestione stimati per il nuovo edificio, abbiamo ritenuto opportuno non prendere in considerazione quella soluzione. La scelta condivisa è di valorizzare e ammodernare l’attuale sede, che potrà così diventare ancora più funzionale, efficiente e sostenibile».

La Regione Toscana, infatti, ha recentemente comunicato l’assegnazione di un finanziamento di 800mila euro destinato a interventi strutturali sull’immobile di proprietà dell’Unione, finalizzati al suo adeguamento e miglioramento energetico e funzionale.

«Ringraziamo Banca Tema per la disponibilità e l’attenzione mostrata — aggiunge Lotti —, ma riteniamo che investire sulla sede già esistente sia la scelta più coerente ed efficace per il futuro della nostra Unione».



